Anabel Pantoja no se ha ocultado. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sentado en su plató para dar la cara y explicar los motivos reales por los que ha decidido romper su matrimonio con Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de jurarse amor eterno en una boda cargada de polémicas. Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja ha dado las primeras explicaciones sobre lo que le ha sucedido, confirmando que su relación con “el negro” está en serios peligros: “Lo que quiero dejar claro es que vengo aquí a contaros lo que ha pasado. No vengo a desmentir nada, ni a defenderme de nada, solo a explicar lo que estoy sintiendo en mi programa”, decía Anabel Pantoja nerviosa, aguantando al límite las lágrimas, a María Patiño y Terelu Campos en los primeros compases del programa en la sección ‘Sálvame Lemon Tea’.

Vídeo: Europa Press

“Confirmo que hay ruptura. Entiendo que para todos vosotros sea un shock, para mí lo han sido estos meses que he estado pensando y valorando”, comenzaba a decir Anabel Pantoja con la emoción desbordándose por sus ojos. Lo hace para continuar explicando cómo está llevando esta ruptura tanto ella como el propio Omar Sánchez, que parece ser el que peor ha recibido la decisión de interrumpir su matrimonio tan solo cuatro meses después de dar el importante paso de intercambiar alianzas.

“Las dos partes son males, creo que él lo está pasando peor, pero tampoco quiero decir quién lo pasa peor en estas cosas. Es verdad que llevo dos semanas y he sido una coraza, lo llevaba dentro y nadie se ha dado cuenta. Él está mal y la decisión la tomé yo, quiero decir que yo vengo aquí por lo que se ha contado, no vengo a defenderme ni a desmentir, solo a contar lo que me ha pasado”, zanjaba para terminar con lágrimas al sentirse arropada por las presentadoras, a las que también tiene como amigas, en un momento complicado.

