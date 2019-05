Anabel Pantoja ya desveló hace unas semanas que había alquilado un piso en Madrid para no tener que coger tantos trenes destino a Sevilla y no tener que dormir continuamente en hoteles. La decisión de dónde irse a vivir y con quién la tuvo clara desde el principio, pero hasta ahora no hemos sabido cuál fue.

La sobrina de Isabel Pantoja mostró en un vídeo de Mtmad cómo es su casa de Madrid. Un piso en el centro de la capital que adaptaron para que la colaboradora de televisión pudiera instalarse allí. Decidieron poner una puerta en uno de los espacios de la vivienda, y Anabel Pantoja se compró una cama y puso a punto su habitación.

Aunque pasa mucho tiempo fuera de casa por motivos profesionales, Anabel Pantoja estaba cansada de pasar mucho tiempo en hoteles. Ese el motivo que le ha llevado a tener un hogar en Madrid y ha escogido al mejor compañero de piso, un gran amigo al que conoce desde hace años. Ella misma lo presenta en este vídeo.

Ha alquilado un piso en Madrid para no estar de hotel en hotel

El cuarto de baño

La cocina

Su compañero de piso se llama Pedro Ramírez, y forma parte del Ballet Nacional de España, una profesión que le obliga a viajar mucho. «Él es mi compi, mi amigo, mi cocinero, mi confidente… Nos conocemos desde hace 12 años o más», empezaban explicando a sus seguidores.

Ha presentado a su compañero de piso, Pedro

Anabel Pantoja no ha dudado en contar cómo se conocieron y cómo tomaron la decisión de irse a vivir juntos: «Lo conozco porque era bailarín de la gira de mi tía, después me reencuentro con él en Madrid y termino viviendo con él», explicaba Anabel. Pedro, por su parte, desvela que nunca han perdido el contacto: «El problema era que tú viajabas mucho, yo también… Ha sido una alegría que te vinieras a vivir aquí conmigo».

«Él me dijo que había un hueco en su corazón y en su casa. La habitación no estaba prevista y aquí estoy muy agusto. Nos compaginamos muy bien», declara Anabel ante las cámaras de Mtmad.

Se compaginan muy bien para las tareas del hogar

De fiesta juntos

Aunque no pasan mucho tiempo en casa, aseguran que hacen un buen equipo. Siempre encuentran tiempo para ocuparse de las tareas del hogar, aunque aseguran que tuvieron que llamar a una persona para que recogiera y limpiara el piso antes de grabar el vídeo. Y es que están en plena mudanza, ya que Pedro está a punto de mudarse a otro piso después de estar viviendo en éste durante 12 años.

Pero, ¿quién es el compañero de piso de Anabel Pantoja? Pedro es bailarín y en su Instagram cuenta nada más y nada menos que con 1.923 seguidores. Según explica en su descripción, le encanta viajar y viendo sus fotos, nos queda claro. Recientemente ha estado disfrutando de la Feria de Sevilla, donde ha coincidido con su compañera de piso.

Ha disfrutado de unos días en la Feria de Abril

Un apasionado de su profesión

Presumiendo de cuerpazo