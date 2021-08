¿Ha lanzado un dardo Isabel Pantoja a su nuera durante su concierto en Jerez de la Frontera? La colaboradora de ‘Sálvame’ lo aclara.

Hace dos días, el sábado 2 de agosto, Isabel Pantoja se reencontró con su público en Jerez de la Frontera. Tras casi año y medio sin pisar un escenario, la tonadillera volvió a cautivar a pantojistas y no pantojistas haciendo lo que mejor sabe hacer: cantar. Su regreso a las tablas se producía en un momento especialmente delicado, en pleno conflicto con su hijo, Kiko Rivera. Un guerra que ha dividido a la familia en dos bandos: los que apoyan al DJ y los que han optado por arropar a la cantante. Entre estos se encuentra Anabel Pantoja, la única del clan que fue a verla.

Este lunes en ‘Sálvame’, la sevillana ha hablado de los motivos que la llevaron a trasladarse a tierras gaditanas para aplaudir a su tía. Una vez más ha dejado claro que no se quiere «posicionar» en la disputa entre Isabel y Kiko. Aclarado este punto que ha repetido hasta la saciedad, ha recordado que cree que para la sevillana volver a los escenarios en medio de este tenso enfrentamiento con sus hijos la pone en una situación incómoda. «Estoy segura de que los dos se han echado mucho de menos», decía.

Lo que opina Anabel Pantoja de los cambios en las letras de las canciones de su tía

También aclaraba si Isabel Pantoja había lanzado un zasca a su nuera durante su concierto. Y es que la cantante cambió la letra de ‘Se me enamora el alma’ , una de sus canciones más míticas, para incluir una frase nueva. «Y tú viviendo con ella, que nunca, que nunca, que nunca te ha querido«. Estas palabras se interpretaton como un zasca en toda regla a Irene Rosales. Sobre esta cuestión, Anabel se ha encargado de echar por tierra cualquier teoría conspiratoria.

«Si vosotros pensáis que iba para Irene, pues sois libres, pero no iba para ella. No tiene nada que ver», ha explicado, indignada por la polémica sobre el presunto ‘zasca’ a la modelo. Según la colaboradora, su tía cambió algunas palabras de su archiconocida canción para dedicárselo a una persona que se encontraba en el público y que atraviesa un mal momento sentimental.

Tras el inesperado cambio de letra de ‘Se me enamora el alma’, algunos pensaron que quizás el zasca estaría dirigido a sus propios hijos. Sobre todo teniendo en cuenta que también realizó una destacada variación en el siguiente verso: «He cantado bajito muchas nanas, muchas nanas. Hoy quiero confesar que estoy ya muy cansada«. Otro de sus comentarios afilados, y susceptibles de ser interpretados de muy diversas maneras, fue el siguiente: «Ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado. Con los de verdad». ¿Se trataba de otro mensaje envenenado a su familia?

La colaboradora de ‘Sálvame’ analiza los supuestos dardos de su tía Isabel Pantoja

Según la joven, Isabel Pantoja no quiso no tener doble sentido al cambiar la letra de su sencillo. Menos aún para dirigirse a Kiko o a Chabelita. “Es imposible que se lo cante a su hijo ¿Qué queréis interpretar que va por Irene? Eso es libre”, decía. “Ella no coge papel y boli y dice voy a decir esto”.

“No es que la haya puesto para decir voy a lanzar un dardo… Ella cambia la letra e interpreta”, justificaba ante las críticas de sus compañeros. Por último, se dirigía a la cantante y le lanzaba un mensaje: “Tita, un beso, a partir de ahora canta, quédate quieta y no interpretes… Ella interpreta, anda, actúa, baila y llega al corazón de las personas, hace la canción suya y eso es Isabel Pantoja”.

Quien sí lanzaba un dardo en toda regla a su madre mientras esta encaraba su directo fue Kiko Rivera. «Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás deben morir», decía en sus redes sociales. «Como madre y como persona ya es otra cosa».

La sevillana apoyó a la artista en su último concierto

Ajenas a la guerra con el Dj, Isabel Pantoja y su sobrina Anabel se dejaban ver juntas, unidas y abrazadas en el backstage. Anabel se deshacía en elogios a la cantante, a la que calificaba como «la única», «simplemente espectacular» o «sigue siendo la número 1». Toda una declaración de intenciones que sí suena a posicionamiento a favor de ella.