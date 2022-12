Todos los años por estas fechas es costumbre que los viejos amigos se reúnan en torno a una buena mesa para ponerse al día de sus respectivas vidas y pasarlo bien juntos. Es lo que han hecho numerosas mujeres conocidas del panorama patrio, que este jueves se han congregado en un conocido restaurante de Madrid. Famosas como Ana Rosa Quintana, Vicky Martín Berrocal o María Zurita se han dado cita en ‘El Qüenco de Pepa’.

El lugar elegido para la fiesta no es uno cualquiera. Se trata de uno de los locales favoritos de la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’. Ella ha hablado de este restaurante, al que le encanta ir con amigas, en varias ocasiones. «A diario o en fin de semana suelo reservar en El Qüenco de Pepa, donde me siento como en casa. Me gustan especialmente los pescados y los platos de cuchara, que Pepa prepara como nadie», explicaba en una entrevista en ‘Vanitatis’. Para esta quedada tan especial, la periodista ha lucido un plumas rojo muy actual y un exclusivo bolso de Yves Saint Laurent. Se trata de un modelo que ya no está disponible en la página web de la exclusiva firma, cuyo precio oscila entre los 2.000 y los 2.600 euros.

A la cita no han faltado Vicky Martín Berrocal, muy guapa con el pelo suelto y peinado extra liso, Cari Lapique o María Zurita, a quien apenas hemos vuelto a ver en público tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’. La prima del del Rey Felipe se metió a la audiencia de Televisión Española en el bolsillo gracias a su paso por el talent culinario, donde demostró ser muy trabajadora y una excelente compañera. Podría decirse que su éxito como participante se debió en gran medida a la naturalidad con la que habló en el programa sobre la Familia Real o de temas como la homosexualidad. En una conversación con su compañero Nico Abad durante una prueba de exteriores, contaba: «Hace poco fui a un un cine y han puesto: «Esta película contiene escenas de homosexualidad y tal… Y puse un tuit en el que dije que da igual lo que sea tu hijo, si es homosexual, transexual… Mira a Daniela (Santiago), que tiene unos padres maravillosos que la adoran. Es una tipa excelente. La mayoría de mis amigos son gays y son absolutamente maravillosos todos. Somos muy modernitos para unas cosas y muy cortitos para otras».

Este jueves, Ana Rosa y un grupo de amigas han quedado para echar unas risas en torno a una zambomba flamenca organizada por la propietaria de El Qüenco de Pepa: Pepa Muñoz. Esta cocinera regenta un restaurante de toda la vida al que suelen acudir personalidades destacadas del mundo de la política, el cine, la cultura, el deporte o los medios de comunicación. Este restaurante es especialmente conocido por los tomates, el plato estrella del lugar. Prueba que demuestra el porqué de su éxito es que los cultivan en una huerta que tiene la propietaria en la provincia de Ávila… Todas proceden de semillas de más de 50 años, tal y como especifica la web del establecimiento. Tal es su fama que Jill Biden, mujer del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el local durante si visita a España, en junio de 2006. Durante su visita, la Primera Dama de Estados Unidos pidió un plato de tomate en rodajas con flor de sal y aceite picual, una de las propuestas de la carta que es posible degustar por 16 euros.