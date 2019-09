La presentadora de televisión no ha tenido reparos a la hora de atacar a Irene Rosales tras las duras palabras que ha dirigido a Chabelita Pantoja.

El clan Pantoja no deja de estar en el foco de la noticia. Cuando parecía que todo se había calmado, Chabelita Pantoja presentaba su tema ‘Ahora estoy mejor’ en la discoteca Kapital sin la presencia de su madre, Isabel Pantoja, su hermano, Kiko Rivera, y su cuñada, Irene Rosales, con la que no tiene relación desde que hiciera unas declaraciones que no les gustaron durante su paso por ‘Gran Hermano Dúo’.

La presentación de la primera canción de la joven ha provocado una nueva guerra entre la familia. De hecho, ha implicado a Irene Rosales, que ha lanzado varios ataques a Chabelita desde ‘Viva la Vida’ después de que esta hablara sobre su hermano. Se mostró tajante respecto a la actitud de la hija de la tonadillera: «Cuando estás tocando a tu familia de esa manera es muy sucio y muy rastrero» y ha querido dirigirse a Isa con el siguiente mensaje: «Eres una sinvergüenza».

Pues bien, estas declaraciones no han pasado desapercibidas para nadie y han sido tratadas en todos los programas de Mediaset. Y es que han sido bastante sorprendentes, ya que Irene Rosales siempre ha optado por no meterse en las polémicas que rodean a la familia de su marido.

Una de las que ha criticado la posición de Irene Rosales es Ana Rosa Quintana, que en su programa cuenta entre sus colaboradores con Chabelita Pantoja. Pues bien, la presentadora de televisión ha mostrado su disgusto por las declaraciones que ha dado la sevillana: «Yo no sé por qué la gente se mete en las relaciones tan importantes como es la de una madre y una hija. No se debe meter Irene, ni Kiko, tampoco se puede meter Asraf, porque al final va a emponzoñar todo», dice tajante.