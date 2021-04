La actriz ha defendido de manera tajante al padre de su hijo Aless después de que Antonia Dell’Atte haya denunciado los supuestos malos tratos que recibió del italiano.

Las recientes declaraciones de Antonia Dell’Atte denunciando los supuestos malos tratos que recibió de Alessandro Lequio han desatado una oleada de comentarios en torno al italiano. Ante lo que se está diciendo, Ana Obregón ha decidido salir en defensa de su ex.

Así, a través de Stories, ha explicado: «Gracias por decir la verdad». Además, ha dejado claro que el padre de su hijo Aless «jamás me ha maltratado». A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha explicado que nunca ha recibido malos tratos por parte de quien fue su pareja en los noventa.

Además, ha compartido un mensaje para detallar: «Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro JAMAS me ha maltratado. Jamas le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICIA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO», añade.

«Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia , 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite . Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor. Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio», concluye.

La que fuera musa de Giorgio Armani contrajo matrimonio con el colaborador en 1987. Se separaron cuatro años después, en 1991. El 9 de marzo de año, la exmodelo interpuso una denuncia contra el padre de su hijo Clemente en la comisaría de Chamberí el 9 de marzo, acusándolo de abandono del hogar y de «malos tratos físicos y psíquicos«.

Su denuncia se produjo hace 30 años, pero a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir con vida’, la italiana ha salido en defensa de Rocío Carrasco y ha recordado cómo vivió episodios de «violencia» con su exmarido.

Vídeo: Europa Press

Antonio Lequio ha evitado pronunciarse sobre esta delicada cuestión que ahora pone en tela de juicio su comportamiento. Hasta el momento ha decidido zanjar el asunto diciendo: «Toda esta historia quedó más que explicada hace 20 años y no voy a volver a decir lo mismo. Ya he dicho todo lo que tenía que decir».