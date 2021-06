La actriz ha publicado un emotivo vídeo cuando su madre hubiera cumplido 90 años y le dedica unas bonitas palabras de amor y cariño, en las que por supuesto ha estado presente su hijo, Álex Lequio.

Ana Obregón está nostálgica. Este 7 de junio su madre hubiera cumplido 90 años, y como es habitual en ella, ha querido recordar esta fecha con un emotivo vídeo. Ana María Obregón falleció a finales del mes de mayo, apenas unos días después de que lo hiciera Álex Lequio el pasado año a consecuencia de un cáncer contra el que estuvo luchando dos años.

La actriz ha preparado un vídeo de lo más emotivo para felicitar a su madre por este día, en el que hubiera celebrado su 90 cumpleaños. Ha sacado del baúl de los recuerdos algunas imágenes de su madre, en la que está no solo acompañada de sus hijas, también de sus nietos, con los que estaba muy unida.

«Querida Mamá, hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus once nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú», empieza diciendo Ana Obregón con emoción.

Ana Obregón dedica un emotivo vídeo por el cumpleaños de su madre

Ana Obregón ha querido señalar la figura de su hijo, que estaba muy unida a su abuela: «Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias Mamá. Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas. No te preocupes, estoy cuidando de Papá con el mismo amor que tú me enseñaste. Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros. #felicidadesmama #alessforever«, ha terminando diciendo.

Se refugia en Mallorca para sobreponerse de la muerte de su madre

Tras vivir la época más difícil de su vida, Ana Obregón ha buscado refugio en Mallorca, donde tiene una vivienda desde hace años. La actriz y presentadora regresaba hace unos días a la casa familiar situada en el municipio de Son Servera. Se trataba del primer viaje que realiza desde que el pasado 22 de mayo dijera adiós a su madre. Durante estos días está disfrutando de la desconexión, acompañada por su padre, Antonio Obregón, y su hermana, Amalia. En la Costa de los Pinos, donde está situada la residencia, estaba intentando pasar desapercibida y así la veíamos en estas imágenes donde aparece con un ‘look’ deportivo en negro compuesto por ‘leggings’, camiseta de tirantes y zapatillas. Además, portaba una gorra y la obligatoria mascarilla.