La actriz ha querido recordar a su hijo, Álex Lequio, el día de su cumpleaños, el primero que celebra sin él y desvelando que es el más triste de su vida.

Ana Obregón celebra este jueves su 66 cumpleaños. Es el primero que celebra sin su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo por culpa del cáncer, enfermedad contra la que estuvo luchando durante dos años intensos. Ana ha querido recordar a su hijo, haciendo un repaso de algunas de las felicitaciones que le hizo su hijo.

«Cómo es la vida… Este post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar todo parecía ir bien. Estabas tan contento de tener barba!!! Decías: -Mamá por lo menos seguimos aquí-. Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer», ha empezado diciendo mostrando la felicitación que le hizo su hijo el pasado año.

Ana recuerda la última felicitación de cumpleaños que le hizo su hijo

Pero no es lo único que ha querido compartir Ana Obregón con sus seguidores. Y es que ha recordado cómo lo celebraron el pasado año: «El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo. Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez. Gracias de corazón por todas vuestras felicitaciones , vuestro cariño acaricia mi alma.#gracias #cumple #alessforever 💔💔», escribe totalmente rota de dolor.

El pasado año, Álex Lequio felicitaba a su madre haciéndole saber que había sido un año duro. «¡Felices 25 mamá! No ha sido un año fácil pero seguimos aquí, incluso más jóvenes que antes (¡y tengo barba!). Gracias por todo ❤️ @ana_obregon_oficial«, escribía el joven orgulloso de su madre, con la que tenía una relación estupenda.

En 2019 celebraba su cumpleaños más feliz, al lado de su hijo

Por su parte, Ana Obregón compartía el 18 de marzo de 2019 una foto de cómo había sido la celebración de su cumpleaños, el que fue el más feliz de su vida. Junto a su hijo pudo soplar la vela en una tarta. Su rostro lo decía todo: «Hoy ha sido el cumpleaños más feliz de mi vida. Por muchos años más al lado de mi hijo y mi familia!!! Gracias por todos vuestros mensajes de cariño y vuestro apoyo en el momento más duro de mi vida. #gracias #muchopelo #cumpleañosfeliz 🎂❤️❤️», declaraba con felicidad.

Recibe un regalo de cumpleaños de lo más especial

Este jueves cumple 66 años y lo hace habiendo recibido un regalo por adelantado: un galardón por su carrera como actriz. La intérprete tendrá en sus manos en los próximos días el Premio Yago de Honor por su trayectoria en una esperada gala de la que SEMANA conoce todos los detalles en exclusiva. Según ha podido saber esta revista, Ana estará presente el día 22 de marzo a las 8 de la tarde en el Club Financiero de Colón, donde está previsto que pronuncie un emotivo discurso en señal de agradecimiento.

A pesar de que es cierto que vive uno de sus días más complicados, este reconocimiento es una gran alegría para ella y así lo demuestra su reacción nada más conocer que era la elegida por el jurado. Tal y como ha podido saber este medio, Ana se emocionó profundamente al descubrir que ella era la premiada, una confesión que nos hacen desde los Premios Yago.