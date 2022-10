Ana Boyer ha sido una de las invitadas del acto de presentación de la firma de joyas Rabat, donde ha hablado de cómo se encuentra Tamara Falcó. Mientras esta se encontraba no muy lejos, ejerciendo de pregonera de la campaña Domund 2022, su hermana ha hablado por primera vez, y sin rodeos, sobre Íñigo Onieva. No ha vuelto a verlo desde que se rompiese el compromiso: «No tengo contacto con él». Asimismo, se ha pronunciado sobre las disculpas públicas que el madrileño realizó, arropado por sus seres queridos: «Cuando él salió con su familia lo vi. Al final él tenía que expresar lo que él sentía y lo que pensaba en ese momento y creo que fue correcto». No se pierda el vídeo para escuchar las palabras de la hija deIsabel Preysler sobre su excuñado.

Vídeo: Europa Press

Ana Boyer ha explicado también que su hermana se encuentra bien, a pesar de la tormenta mediática que se ha desatado a raíz de la ruptura con quien creía era el amor de su vida. «Ella está muy fuerte. Está tranquila, por lo menos. Es duro ver que alguien a quien queremos tanto ha tenido que pasar por esto». 7

Ana Boyer no cree que Tamara e Iñigo Onieva se reconcilien: «No tiene pinta, de momento»

También ha dejado claro que la puerta a una posible reconciliación por parte de Tamara está del todo cerrada: «Por lo que ella ha dicho, no tiene pinta, de momento». Ella misma reconoce que no es capaz de imaginar cómo reaccionaría si se enterase de una infidelidad: «No lo sé, es muy complicado saber eso». Para Ana Boyer, lo importante ahora es saber que su hermana poco a poco supera el duro varapalo sentimental al que ha tenido que hacer frente: «Tamara está bien».

Es la primera vez que Ana Boyer se expresa de manera tan explícita sobre la conducta de Iñigo Onieva. El pasado 5 de octubre, en un acto promocional, abordó el tema de la ruptura, pero sin ahondar en la figura del empresario. «Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es que Tamara estuviese feliz. Es lo que hemos querido en todo momento. Cuando nosotras la vimos feliz era lo importante. Estamos con ella siempre, dándole amor en todo momento», decía. Y aclaraba que no se había puesto en contacto con Onieva: «No, yo no he hablado con él. No es mi lugar. Es algo que tienen que hablar ellos. A mí no me toca entrometerme».

Siempre discreta, Ana Boyer procura no profundizar en cuestiones personales, menos aún si se trata de terceras personas. Sin embargo, los últimos acontecimientos en la vida de Tamara han hecho que tome partido a su favor. Incluso la ha defendido de las polémicas declaraciones de la marquesa de Griñón en el Congreso Mundial de las Familias en México y que tantas críticas le han costado. «Yo he estado de viaje ahora y no se exactamente a que os estáis refiriendo. Algo he oído de eso, pero la verdad es que me extraña mucho. Tamara, puedo decir tajantemente que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos. Me sorprenden muchos esos comentarios. Tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado», zanjaba hace unos días.