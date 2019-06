A pesar de que cada vez es más famosa, Amaia Romero (OT) sigue siendo fiel a sí misma y cuando no le apetece, no se depila

Amaia Romero nunca defrauda. Además de ser una de las artistas más queridas del momento, la ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’ sigue siendo tan natural como lo era cuando estaba dentro de la academia más famosa de la televisión. El mejor ejemplo está en su última aparición pública, durante el estreno de la película ‘Yesterday’.

Una alfombra roja en la que la cantante no solo destacó por llevar el perfecto outfit veraniego, sino porque volvió a aparecer con las axilas sin depilar. Ya durante su paso por ‘OT’ se convirtió en una gran defensora de la libertad, dejando claro que si no quería ni le apetecía no se iba a depilar. «Bua, ¿sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me da igual», dijo por aquel entonces durante una conversación con Aitana.

Amaia: ‘Bua ¿sabes qué? que no me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo’

Aitana: ‘Pues sí y yo no me he depilado las axilas la verdad’

Amaia: ‘Tengo muchísimo pelo pero me la suda y me la sopla’ JAJAJAJ MARAVILLOSAS. #OTDirecto8E pic.twitter.com/9wBxtpuwnd — Elegido (@Elegidx) 8 de enero de 2018

Esta no es la primera vez que lo hace en los últimos meses. El pasado mes de octubre, durante de la entrega de unos premios, la cantante lució un bonito vestido que dejaba ver que en esa ocasión tampoco se había quitado en vello de las piernas. Poco después lo repitió en los Premios Goya cuando, al igual que ahora, lució un vestido de tirantes que dejaba ver que no se había depilado las axilas.

Si bien Amaia no se suele librar de alguna que otra crítica en las redes sociales, lo cierto es que suele ser muy aplaudida por decenas de mujeres que le agradecen un gesto que normaliza el vello femenino.