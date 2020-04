Para muchas mujeres, el tema de los retoques y operaciones estéticas es un tema tabú. Ahora, Alma Cortés Bollo se ha abierto en canal y ha contado aquellos secretos de su físico que nunca antes se había atrevido a contar. Como cada jueves, Alma ha publicado su último vídeo, en el que la hija de Raquel Bollo ha querido hablar sobre los retoques estéticos que tiene y a los que les gustaría someterse en un futuro debido a los complejos que tiene.

Alma Cortés confiesa sus tratamientos en el rostro

«No es que no me guste y yo respeto a todo el mundo y quien se lo quiera hacer que se lo haga. ¿Qué te puedes retocar con ácido? Pues realmente muchas cosas. Los labios, las ojeras o el párpado, la nariz… para mí, por ejemplo, el poner botox pues no porque de momento no tengo ninguna arruga. Soy muy joven y no me hace falta», ha comenzado diciendo la hija de Raquel Bollo nada más empezar su vídeo de MTMAD. Y ha añadido: «¿Un retoque que se hace mucho? La nariz. Yo lo veo algo muy personal, al igual que las cejas. Para mí si cambias la nariz o las cejas tu cara cambia y jamás he querido tocarla», ha asegurado.

Aún así, sí que hay cosas que Alma Cortés quiere retocarse: «Siempre he querido ponerme un poco más de labios, rellenármelos con un poco de ácido«. Además, la hija de Raquel Bollo ha estado muy muy cerquita de hacerse este retoque: «Antes de quedarme embarazada, lo iba a hacer, pero me quedé embarazada. Aún así es algo que me quiero hacer cuanto antes», ha confesado.

Las cejas, su seña de identidad y una parte muy importante para ella

Además, Alma ha desvelado que a pesar de no haberse hecho ningún retoque en la cara sí que se ha sometido a muchos tratamientos: «Me gusta mucho hacerme tratamientos de limpieza facial, de punta de diamante… Todos estos me lo he hecho en una clínica de Sevilla. Estas cosas las recomiendo 100% porque hay que cuidar la piel», ha explicado haciendo hincapié en la importancia de cuidar la piel.

La hija de Raquel Bollo también ha hablado de sus cejas, una de sus señas de identidad: «Ahora tengo más porque están sin depilar pero para mí las cejas, os lo prometo, es lo más personal de la cara. Tú te haces un estropicio en las cejas y es que te cambia todo, la mirada, la cara… Yo por ejemplo lo del microblading no me gusta. Me gusta de forma natural pero marcarlas no me gusta», ha confesado.