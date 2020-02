View this post on Instagram

Hoy es un día muy importante para todas las personas que estamos luchando contra este resfriado tan puñetero y quería aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte desde el corazón a [email protected] mis luchadores/as. Mucha fuerza y ánimo desde la sala de reuniones de @polarmarketingroup en Madrid. Estoy muy ilusionado porque dentro de nada lanzamos una app que va a cambiar el marketing de influencers para siempre y aquí andamos sudando la camiseta. Con esfuerzo y humildad se consigue todo 💪❤️.