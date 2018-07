Álex Lequio no está solo. Además del apoyo de sus padres, Alessandro Lequio y Ana Obregón, el joven cuenta con el aliento de un ejército de seguidores que le han brindado todo su respaldo y buenos deseos en Instagram. El tremendo impacto que ha suscitado la publicación de su primera imagen desde que se conoce que tiene cáncer han convertido las redes sociales en un tablón de mensajes de apoyo improvisado.

Álex y su madre compartían idéntica foto y sus timelines no tardaron nada en llenarse de comentarios. Muchos de ellos de caras muy conocidas de la crónica social: “Esta batalla la vas a ganar”, “Fuerza”, “Eres un campeón” o “Te quiero sobri, esto es pan comido”, son algunas de las reacciones de Lydia Lozano, María Patiño, Toñi Moreno o Luis Rollán, respectivamente. También Kike Calleja le daba aliento: “Eres un campeón, abrazo enorme” Nuria Roca comentaba con emojis de fuerza. Uno de los más sentidos ha sido Juan Pena: “Mucha fuerza amigo, eres fuerte y pronto estarás de nuevo con toda tu gente en España. Un fuerte abrazo para todos”. Ana Antic, Carolina Sobe o Tamara Gorro fueron otros de los famosos que hicieron lo propio.

“¡¡Todo lo mejor y mucha fuerza!! Eres un luchador y un valiente”, “Saldrás de esto y te beberás la vida. Te lo digo yo que sé que se puede. ¡Ánimo!” o “Mucha fuerza @ana_obregon cualquiera que sea madre puede intuir lo que estás pasando, un abrazo!!!” son solo algunos de los ejemplos que se pueden ver acompañando a la imagen. Si bien es cierto que hay quien ha ido más allá y ha dejado un comentario más extenso y sentido, por ejemplo: “Siempre me has caído bien, incluso cuando te comías los micrófonos jajaja tienes cara de peleón y sé que vas a dar un gran combate a esta enfermedad, somos muchos los que la hemos superado y ahora nos sentimos a tu lado, nunca pierdas tu hermosa sonrisa y piensa que no hay espada corta con un paso al frente….Un besazo enorme”. Así pues, el corazón y los deseos de la gente están con Álex Lequio y su familia.

Era el propio empresario el que daba a conocer su nuevo aspecto desde que está sometido a tratamiento contra el cáncer, acompañado del mensaje: “He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos 🙏❤”. También su madre colgaba la misma fotografía, pero con distinto mensaje: “Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Se que está pesadilla acabará pronto. 🙏🏽 No vemos la hora de volver a España! ❤”.