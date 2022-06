Nunca antes habíamos visto a Alejandra Rubio en actitud tan sugerente. La hija de Terelu Campos ha sorprendido a sus seguidores en redes con su posado más ‘hot‘. La joven ha publicado dos imágenes en bikini tomadas durante una relajada jornada en la piscina. Unas instantáneas con las que descubre todos los tatuajes que lleva grabados en su cuerpo, también cómo se ha quemado tras exponerse demasiado al sol.

«Si es contigo mejor», es el escueto mensaje que acompaña este último post de la colaboradora. Enseguida ha generado un aluvión de reacciones entre sus fans, algunas de las cuales llegaban por parte de rostros conocidos. «Más guapa y explotas», le decía Luis Rollán. Mientras que Áless Gibaja añadía un «OMG». Por su parte, Fiama de ‘Mujeres Hombres y Viceversa’ también se mostraba atónita: «¿Perdooooooona??? Diooooos mío de mi vida hermosa».

El posado más sensual de Alejandra Rubio

Con 252 mil seguidores en Instagram, no es habitual que Alejandra Rubio realice publicaciones como esta última en la que se muestra en actitud muy sexy. La joven presume de esbelta silueta con un bikini print animal de vivos colores, como el rosa y el naranja. Ya está disfrutando de los primeros días de piscina con sus refrescantes chapuzones y no ha dudado en hacernos testigos de esta calurosa jornada. Y es que ha exprimido al máximo el domingo en el que, por supuesto, no ha faltado a su puesto de colaboradora en el programa ‘Viva la vida’.

La más joven del clan Campos también ha demostrado ser la más atrevida. Nuevamente ha dado un paso al frente y confirma ser una mujer osada a través de estas imágenes. Sus publicaciones en redes habitualmente están muy seleccionadas y responden a posts de moda y belleza, dos de sus grandes pasiones. No suele compartir imágenes con los mediáticos miembros de su familia aunque sí con su chico, Carlos Agüera.

La hija de Terelu, de 22 años, se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla donde cada vez se siente más cómoda. Forma parte de una de las familias más conocidas de nuestro país, pero cuando pisa un plató lo hace con fuerza. Siempre ha reivindicado un estilo propio. Además, intenta desmarcarse de su madre y su tía. Durante estos últimos dos años en los que lleva trabajando en televisión es la que habla más claro de la familia. Siempre sin tapujos y sin importarle las polémicas que puedan ocasionar sus palabras. Precisamente debido a esto último ha protagonizado importantes desencuentros con Carmen Borrego con quien siempre ha sido muy crítica. Desde que se reconcilió con su tía, a principios de este mismo año, las aguas han vuelto a su cauce en el seno del clan.