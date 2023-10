La muerte de María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre, ha dejado un vacío irremplazable en el clan Campos. Familiares y amigos despidieron a la comunicadora veinte días después de su fallecimiento en el marco de un emotivo funeral que tuvo lugar en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Una liturgia que Alessandro Lequio ha criticado. "Me llamaron muchos amigos, me dijeron que estaban muy molestos con el párroco de Santa María de Caná", afirmaba durante el programa 'Vamos a ver'. Además, se atrevía a calificar el servicio fúnebre de "festival poco canónigo". Alejandra Rubio ha respondido alto y claro al colaborador.

"Qué pena, de verdad. No le quiero contestar porque le respeto mucho. Sobre todo, porque es mayor que yo y lleva muchísimos años en televisión. Lleva semanas diciendo este tipo de cosas sobre mi familia. No sé por qué está haciendo esto. No tiene ninguna necesidad", explicaba la nieta de María Teresa Campos en 'Fiesta'. Recordaba que su familia es muy creyente y que cada uno siente la religión de una forma muy personal. "Cada uno la vive como la vive. No se hizo ningún concierto, solo se hizo algo bonito que a ella le hubiese encantado. Ya es criticar por criticar. No se cantó durante la misa, solo al principio y al final", subrayaba. Alejandra Rubio se ha mostrado molesta ante las críticas del italiano. "¿Por qué alguien tiene que decidir sobre la despedida? Me parece absurdo estar hablando de esto aquí". Además, ha aprovechado para mostrar su decepción con aquellos que cargan contra el clan Campos. "Hay una conspiración contra mi familia. Eso sí que es aburrido y eso sí que cansa".

Las declaraciones de Alessandro Lequio

"Por supuesto que cada uno puede despedir a su madre como quiera", aseveraba recientemente el colaborador. Sin embargo, se mostraba crítico con el funeral organizado en memoria de la veterana comunicadora. "Para mí, la iglesia es un sitio al que se va a rezar". Además, Alessandro Lequio destacaba que muchos feligreses se habían mostrado extrañados con el párroco de la iglesia Santa María de Caná. "Es un cura muy famoso y conservador que suele predicar mucho por televisión. Es un tipo muy estricto con la liturgia".

