El nombre de Paola Olmedo vuelve a estar en boca de todos. La nuera de Carmen Borrego, mujer de su hijo José María Almoguera, está levantando ampollas en el seno del clan Campos. A consecuencia de unos audios que han visto la luz recientemente en los que critica a la mediática familia. La última en pronunciarse ha sido Alejandra Rubio quien ha subrayado que no comprende la actitud de la esposa de su primo.

«Me da pena porque sé que Carmen se ha portado muy bien con ella. Le han tendido una trampa y ella ha caído. Está claro que es su opinión. Nadie ha manipulado nada. Es lo que piensa. Me da pena por Carmen y, sobre todo, por José. Es un marrón», ha manifestado en el programa ‘Fiesta‘. «Lo que más me ha llamado la atención es la forma que habla de su relación con José. Dice que a la mínima, adiós. Esto me ha preocupado por mi primo». Además, ha querido restar importancia al asunto. «Mi madre y yo nos hemos reído. Nosotras somos cero rencorosas. A mí se me olvidan las cosas y a mi madre ni te cuento».

Alejandra Rubio cuenta la reacción de Paola

Después de que se hicieran públicos los audios, Paola Olmedo contactó de forma inmediata con la familia. «Nos escribió a todas y nos dijo que estaba todo descontextualizado. A lo que yo le contesté que creía que no y que esperaba que cuando me conociera cambiara su opinión de mí. También le dije que aceptaba sus disculpas». Aunque para la joven ha sido algo anecdótico, sabe que no es un plato de buen gusto para Carmen Borrego. «Mi tía está fastidiada. Yo cuando vi los primeros audios, le dije que no se preocupara y que no iba a hacer de esto un mundo. Ni se iba a convertir en un problema familiar».

“No lo entiendo, además no tengo ninguna relación con ella, no crucé ninguna palabra con ella. En su boda, no tuve la oportunidad de hablar». La joven ha recordado que conoció a Paola Olmedo el día de su boda con su primo celebrada el pasado mes de mayo. «La conocí allí, la siguiente vez fue en el cumpleaños de mi madre y fui muy educada con ella. Todo normal, creo que le han tendido una trampa y ella ha caído. Ha entrado en la familia hace nada y no sabe cómo va». Por el momento, Alejandra Rubio ha evitado hablar de esta última polémica con su primo. «La peor parte se la lleva él”. La mujer de José María Almoguera calificaba de «tontísima» a Alejandra Rubio, también dejaba caer que le habría sido infiel a su pareja y cuestionaba su imagen, hablando de los posibles retoques estéticos a los que se habría sometido.