Alejandra Rubio ha sabido rentabilizar muy bien la fama y cada semana confiesa algunos detalles desconocidos de su día a día. Sus inquietudes sobre el futuro, sus estudios universitarios, la relación agridulce con algunos amigos, cómo es su casa, los planes de futuro con su novio Álvaro, cómo lleva ser hija de famosos o cómo es su relación con algunos miembros de su familia son algunos de los capítulos de la vida de la hija de Terelu Campos que narra en primera persona en su canal de Mtmad. Cuestiones que nos acercan cada vez más a ella y que nos ayudan a conocer cómo es realmente Alejandra Rubio.

Hasta ahora, Alejandra Rubio no se había pronunciado sobre su desconocido hermano. Pero no es lo único que ha querido contar la nieta de María Teresa Campos a sus seguidores, dado que ha hablado en un nuevo vídeo sobre su infancia. Una etapa dorada en la que no han faltado baches que le han hecho madurar con obstáculos y golpes que le propinaba la vida. Cuestiones de las que ahora no se arrepiente, porque le han ayudado a ser quien es ahora mismo, pero de las que hace balance con la distancia que el tiempo le otorga. Un precioso repaso a los momentos clave de su infancia, con un recuerdo especial a sus padres, su abuela y también a su desconocido hermano.