Alejandra Rubio comparte por primera vez una foto junto a su hermano

2 Tiene un tatuaje dedicado a su hermano

La joven mantiene una relación estupenda con sus padres, a pesar de que están separados. Alejandra Rubio está muy unida a su padre, con el que ha compartido alguna que otra imagen en su Instagram, unido a una bonita dedicatoria: «My Dad is my BEST FRIEND» [«Mi padre es mi mejor amigo»]».