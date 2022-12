Alba Carrillo desde hace días no pisa un plató de televisión. Ha optado por tomar distancia y centrarse en su pódcast con Nagore Robles, ‘Nos hemos liado’, donde no deja de dar titulares. Ha sido ahí precisamente donde ha contado cuál es su vínculo con la cárcel y es que la colaboradora hace tiempo comenzó un proyecto muy especial en prisión, el cual le reporta grandes alegrías. La modelo está estudiando Criminología, carrera en la que además de aprender mucho, está relacionándola con diferentes sectores. Ha sido ella misma la que ha contado en su programa un taller que ayuda a los presos a interesarse por la lectura: «Doy un club de lectura en la cárcel porque estoy estudiando criminología».

Si bien no ha detallado en qué centros penitenciarios está, Alba Carrillo se muestra orgullosa de este club que sirve no solo para que los presos se evadan, sino también como ventana de conocimiento para ellos. No es desconocido que la tertuliana es una amante de la lectura, por lo que ser nexo entre este arte y los presos se ha convertido en una de sus pasiones. Se trata de sesiones en las que además se prestan libros y en las que también se discute lo aprendido en los mismos, reflexiones que a su vez se convierten en un modo de reinserción.

Se tratan distintos géneros, entre otros, poesía y tienen como objetivo acercar la lectura a todos los internos de la cárcel. Hasta ahora Alba Carrillo no había contado cuál era su vínculo con la cárcel, un taller que se organiza con mimo en muchos centros. Se montan grupos de varias personas en el que se suele leer un mismo libro y comentarlo, lo cual suele servir como terapia y ayuda a evadirte del día a día. Una práctica que comenzó en Estados Unidos en el siglo XIX y que hoy en día se realizan en las cárceles con fines de reinserción como anteriormente hemos comentado.

Alba Carrillo comenzó esta carrera a distancia en el año 2019, aunque en el pasado ya había estudiado ‘Publicidad y Relaciones Públicas’. Ilusionada con este grado, está aprobando con nota todas las asignaturas, por lo que quién sabe si pronto cambiará su profesión. De hecho, no descarta en el futuro optar a Policía Judicial: «Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad».

Todo lo sucedido con Jorge Pérez ha provocado que Alba Carrillo se tome un tiempo y se aleje de la pequeña pantalla. El ex guardia civil ha decidido tomar medidas legales tras contarse detalles de lo supuestamente sucedido entre él y Alba, lo que también le ha llevado a alejarse de los medios. Él sigue adelante con su vida, al igual que con su matrimonio con su mujer, para quien tampoco está siendo nada fácil este trance.