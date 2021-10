Tras la primera parte de ‘Secret Story: Cuenta Atrás’, Alba Carrillo ha abandonado el plató de televisión y ya no ha vuelto: ¿qué ha ocurrido?

Hace unas semanas que Telecinco comenzó su mecánica de comenzar sus programas de prime time a las 20.00 horas y hacer un parón a las 21.00 horas para los informativos y retomarlos tras esto. Pues bien, en ‘Secret Story: cuenta atrás‘ se ha vivido un momento inédito. Alba Carrillo, colaboradora habitual del programa y defensora de su madre, Lucía Pariente, ha abandonado el plató de televisión en la primera parte del espacio televisivo tras un enfrentamiento con Miguel Frigenti y Elena Rodríguez, la madre de Adara. Desde que comenzara este concurso hemos visto varios encontronazos de la modelo con Miguel Frigenti. Esta noche del martes ha estallado y ha decidido dejar su puesto de trabajo muy enfadada. Un acto que no le ha hecho ni pizca de gracia al presentador del espacio, Carlos Sobera.

Carlos Sobera ha hablado sobre la marcha de Alba Carrillo durante la publicidad

El motivo del enfado de Alba Carrillo no ha sido otro que los diferentes rifirrafes con Frigenti y Elena Rodríguez por la relación entre Lucía Pariente y Adara en la casa de ‘Secret Story’. A la vuelta de los informativos ha sido Carlos Sobera quien ha revelado el monumental enfado de la modelo: «Hemos tenido un pequeño cambio de guion, tengo que contar que Alba se ha enfadado mucho antes de irnos a publicidad y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no. Estaba muy arriba y estaba muy enfadada, algo le ha pasado con Miguel», ha comenzado explicando antes de pedirle al resto de protagonistas de la noche su versión de los hechos para conocer que había pasado.

La madre de Adara y Miguel Frigenti dan su versión de los hechos

La primera en hablar ha sido Elena Rodríguez, la madre de Adara: «Le he dicho que cuando ella ofende y agrede verbalmente continuamente, se mete con los defectos de las personas y es tan maliciosa, que tiene que estar a estar dispuesta a recibir. Desde que ella ha llegado ha estado metiendo la pulla y ha llegado un momento que no puede más, así que si se va hasta luego», ha revelado.

Por su parte, Frigenti también ha dado su versión de los hechos: «Lo único que he hecho es comentar el concurso de su madre, se ha puesto a insultarme por lo bajini sin yo insultarme en ningún momento y ella lo que ha hecho, una vez más, es irse para dar a elegir al programa entre ella y yo, que es lo que hace, jugar con el trabajo de la gente. Lo único que he dicho que su madre me parece que estaba amargada, podéis decir lo que ha dicho Alba en las galas de todos los concursantes, lo que vale para uno tiene que valer para otros», ha explicado el concursante.