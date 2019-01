4 Hace unos días, Mario Vaquerizo desvelaba algunos datos de su recuperación

El año no comenzó muy bien para uno de los rostros populares de la televisión, Mario Vaquerizo. El cantante sufrió un pinzamiento en la espalda que le está obligando a permanecer en reposo absoluto. Después de varios días desaparecido y metido en la cama, ha explicado en qué estado se encuentra.

De hecho, el día de Reyes compartía que estaba dolorida: “Aquí la del cuello torcido que sigue inmovilizada pero feliz celebrando el día de reyes en casa de @martavaquerizooficial gracias a la familia por los regalos y el roscón aunque no he comido mucho porque tanto descanso impuesto se traduce en un engordamiento que no es normal y estoy tipo gordita rellenita que no es ni medio normal. En fin… los dolores siguen pero no van a poder con esta Nancy pesada que está deseando volver a ser una mariquita inquieta que ese es mi estado natural”.