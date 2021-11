El pasado fin de semana, Asraf Beno se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ para responder a las declaraciones que Kiko Rivera hizo sobre su hermana, Chabelita Pantoja. El dj ha contado en el ‘Deluxe’ para hablar en qué punto se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja, o para atacar con dureza a su hermana.

El novio de la colaboradora estallaba ante las cámaras y ha desmentido que la pareja tenga problemas domésticos. Y es que el DJ ha afirmado que su hermana lo ha llamado a veces a altas horas de la noche para pedirle que la fuera a buscar tras una fuerte discusión con su novio. Es algo que Asraf ha negado, pero Kiko Hernández asegura tener los audios que demuestran la versión de Kiko. “Me demuestran a través de mensajes y de audios que tengo aquí que es falso y que esta chica llama y le dice a su hermano ‘sácame de aquí”, asegura el colaborador de ‘Sálvame’. Kiko da a conocer los audios que Chabelita envió a su hermano pidiendo su ayuda El colaborador ha hecho público en el programa el contenido de uno de los audios. En él se escucha a Isa llorando, desesperada, pidiendo a su hermano que le haga caso: “Es importante, por favor ¡De verdad te lo juro! ¡Cógeme el puto móvil!». Según Kiko Hernández, este mensaje de audio se produce una noche a las 23 horas y «estaba muy alterada». Kiko Rivera le para los pies a Asraf Beno y amenaza con «enseñar más mensajes»

Kiko Rivera le da un portazo a Chabelita Pantoja: rompe más lazos de unión con su hermana

Según el relato del colaborador, Kiko Rivera llamó de inmediato a su hermana tras escuchas su petición. «La llama por teléfono, pero ella no lo coge, así que le escribe esto: “Me has dejado preocupado carajo, te estamos llamando. Isabel, cógelo”. Sin embargo, ella no le contesta el teléfono y le manda la ubicación del lugar en el que está. Kiko Rivera se queja de «los sustos» que le da su hermana Minutos después, el sevillano le deja saber a Chabelita que está listo para salir de casa. “Saliendo… ¿Salgo o no salgo?”, le pregunta. Incluso le envía una fotografía que se hace frente al volante de su coche. Su hermana le dice que va a intentar quedarse en casa de alguien a quien conoce y que está cerca de ella. Poco después le hace llegar una instantánea por WhatsApp en la que lo tranquiliza: “Sana y salva”.

«No pasa nada, pero por favor no nos deis estos sustos», zanja Kiko Rivera en su chat con su hermana, tal y como ha contado Kiko Hernández. El testimonio del madrileño se suma a las palabras del músico sobre las peleas de Chabelita con Asraf. Este ha negado de manera tajante tener problemas con la hija de la tonadilleera. “Siempre, como dice él, no ha sido. Fue solo esa vez y él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, no fue así. Que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí…”, puntualizaba el pasado fin de semana.