Aída Nízar lo enseña todo con su último look

Aída Nízar no deja de sorprendernos. Después de las incontables polémicas que ha protagonizado desde que es un rostro conocido, la ex gran hermana ha vuelto a convertirse en noticia. Y no porque haya sufrido un accidente con su moto mientras grababa un vídeo en directo, sino por la elección de su estilismo.

La televisiva ha acudido a la XI pasarela de Moda La Razón, que se celebró durante la noche del jueves en el Hipódromo de La Zarzuela. Allí se ha reencontrado con numerosos rostros conocidos, como Vania Millán, la ex de René Ramos, y que ha sido noticia en los último días por su relación de amistad con el doctor Julián Bayón.

Aída Nízar no pasó desapercibida al reaparecer con un vestido lencero transparente, de tul con pedrería, que dejaba ver todos sus encantos. La ex gran hermana decidió llevar solo braguitas, pero no sujetador, lo que dejaba ver sus pechos. Lo combinó con unos zapatos de tacón con tachuelas y una pulsera de tachas en uno de sus tobillos.

No podemos pasar por alto el detalle de sus complementos. En una de sus cinturas, Aída Nízar lleva dos relojes de alta gama, así como un bolso de Christian Dior.

