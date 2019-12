7 Luis Miguel, con esperanza de volver con ella

“No he hecho nada de lo que me pueda arrepentir. La quiero mucho y, desde luego, tengo claro que no quiero que se enfade y menos que se sienta mal. Es una mujer diez, divertida, cariñosa y súper trabajadora. Nos parecemos mucho. Espero que todo se arregle y que después de la tormenta llegue la calma”, anhela.