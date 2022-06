Hace unos días Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett anunciaban que se habían comprometido. Su felicidad era patente posando en una romántica fotografía, abrazados, mirándose a los ojos y con la princesa luciendo un impresionante anillo de pedida en su mano. En sus respectivos mensajes a través de las redes sociales afirmaban que querían difundir un mensaje de amor a todo el mundo. De todos es conocido el profundo vínculo espiritual que comparten la princesa y al chamán estadounidense. Ahora bien, su futura boda (como lo ha sido su relación desde hace tres años) parece no gustarle a todo el mundo…

Así lo ha denunciado la pareja: «Hemos recibido amenazas de muerte y odio», han dicho a través de las redes sociales. Y el motivo está claro para ellos: «No quieren ver a un hombre negro en la Familia Real, porque nunca ha pasado», asegura la princesa. Precisamente esta reaparecía este fin de semana en Oslo para participar en una carrera de caballos al trote. Ella es una consumada amazona, al igual que su hija menor.

Además se da cuenta de la doble moral de algunas personas respecto a su historia de amor: «He visto a gente que me habla muy bien y que luego se vuelve hacia Durek y son horribles: no le tocan la mano o le dicen cosas malas», dice Marta Luisa.

Pese a todos, ambos siguen hacia adelante con la fuerza de sus sentimientos por delante. En una entrevista concedida a la revista estadounidense People, la pareja revela los detalles de su fiesta de pedida, celebrada en un idílico centro ecuestre de San Juan de Capistrano. «Yo estaba muy nervioso, porque me venían muchas emociones, miedos, estrés y deseos de que todo fuera perfecto para mi amada», ha confesado el chamán.

Respecto a convertirse en la primera persona de origen africano en entroncar con una Casa Real de peso, Durek Verrett cuenta: «Sentará un precedente para mi gente que no será olvidado. Merecemos ser reconocidos por la grandeza de quiénes somos y de dónde venimos. Siempre ha habido reyes y reinas en África, pero, desafortunadamente, no han sido reconocidos en el mundo de la manera que merecen».

Según la princesa Marta Luisa de Noruega: «Para mí es revelador conocer a Durek y ver de primera mano cómo se desenvuelve en nuestra sociedad. He aprendido mucho sobre la herencia negra y continuaré aprendiendo. Tengo un hombre muy paciente que me educa en los asuntos de la cultura negra, en cuanto a lo que se refiere al privilegio blanco, y cómo nosotros como pareja debemos lidiar con los miedos y prejuicios de la gente y demostrar que el amor no tiene fronteras. Me siento bendecida de estar en una relación que puede ayudarme a crecer y evolucionar. Y es una lección de humildad aprender con Durek cada día».

Para la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega, de 50 años, su compromiso fue un sueño: «Estaba en shock y esta enorme ola de emociones me traspasó, haciéndome temblar. Fue tan emocionante y fantástico que el hombre que amo más que nada en el mundo hincara la rodilla y pidiera mi mano en matrimonio…»

Su anillo, de diamantes y con una gran esmeralda central, fue diseñado por el propio Durek Verrett teniendo en cuenta muchos detalles. Pero, sin duda, el más importante es que lleva tres grandes diamantes que representan a las tres hijas de la princesa fruto de su primer matrimonio con Ari Behn. Además, la esmeralda es la piedra favorita de la reina Sonia.

Para el chamán, de 47 años, esta futura boda (de la que aún no han facilitado fecha ni lugar) representa mucho más: «El amor puede derribar las barreras y limitaciones. Me he enamorado de la mujer más increíble que se me ama por todos los aspectos de mi ser, y yo la amo por todos los suyos. Lo que sea que nos ocurra lo afrontaremos juntos con el poder, la fuerza y el triunfo contra todos los obstáculos. Y por último, para mi gente y toda la gente de color es darse cuenta de que no hay jerarquía en cuanto al poder y la fuerza del espíritu humano».