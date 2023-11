Federico de Dinamarca está siendo en el centro de la polémica y ya no solo en España. La polémica ya se ha trasladado, inevitablemente, al país nórdico. Tras desvelarse las fotografías de él paseando por Madrid con Genoveva Casanova, la prensa danesa ya tacha la relación de "adulterio". Un calificativo que no ha sentado nada bien a la Casa Real de su madre, Margarita II, a pesar de su negativa a pronunciarse sobre el escándalo más allá del escueto comunicado que difundió. La incomodidad su mujer Mary en los actos oficiales que tuvo que presidir con su marido con motivo del viaje de los Reyes Felipe VI y Letizia a Copenhague ha sido más que evidente. No es la primera vez que la princesa tiene que hacer de tripas corazón por obra y gracia del heredero a la corona. Hubo un tiempo en el que le apodaron el príncipe turbo por su afición a las salidas nocturnas y sus escarceos con mujeres.

Federico de Dinamarca en el punto de mira por su cita con Genoveva que se suma a otras polémicas

"Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”, reza el comunicado que mandó la Casa Real danesa tras difundirse las imágenes. Un texto que, muy lejos de acallar los rumores de una posible infidelidad por parte de Federico de Dinamarca, no ha hecho más que generar un sinfín de dudas. Así lo han afirmado varios medios de comunicación y expertos del país nórdico. "El hecho de que la jefatura de Estado no desmienta las informaciones de forma tajante "es una manera de dejar caer que sí hay algo, asegura William Atak, especializado en gestión de crisis y comunicación institucional.

Mary Donaldson continúa con su hermetismo y discreción, como ya es costumbre. Desde que contrajo matrimonio con el heredero al trono hace 19 años, los rumores siempre han sobrevolado a la pareja con motivo de la vida privada del heredero. El 25 de octubre, día en el que se tomaron las imágenes de Genoveva Casanova y Federico en Madrid, la princesa consorte se encontraba en Nueva York dando un discurso. Se desconocen los motivos del viaje de su marido y padre de sus cuatro hijos a la capital española. Desde la Casa Real Danesa no se informó de la visita ni nadie del Gobierno o Zarzuela tenía constancia de su presencia en nuestro país. Algo inusitado teniendo en cuenta que hablamos del futuro rey de Dinamarca.

'Pillado' en 2008 besándose con una mujer cuando ya estaba casado con Mary de Dinamarca

Al 'príncipe turbo' o 'príncipe de los escándalos', como también apodan a Federico de Dinamarca, se le ha relacionado con numerosas mujeres (muchas de ellas modelos) a lo largo de sus 55 años. Sus escarceos cuando estaba soltero llegaron a un punto de tal repercusión que el Parlamento danés pidió, incluso, que renunciara a sus derechos dinásticos. Esto después de que en la Nochevieja de ese año fuera detenido junto a su novia de ese entonces, Malou Aamund, quien conducía a toda velocidad, en estado de embriaguez y sin carnet de conducir. Parece que Margarita II metió en vereda a su hijo y, por algún tiempo, dejó de ser un habitual de los titulares de la prensa del corazón.

Sin embargo, más de una década después, en 2008, cuando ya estaba casado con la abogada australiana, salieron unas fotografías del hijo de Margarita besando a una mujer durante una de sus tantas salidas nocturnas por Copenhague. En 2017, la pareja real formada por Mary de Dinamarca y su marido volvieron a enfrentar fuertes rumores de crisis después de la revista danesa 'Her & Nur' revelara otra infidelidad de Federico. La publicación llegó a afirmar que este habría pagado 7.000 euros para silenciar el idilio. Habrá que esperar para comprobar qué repercusiones tendrá esta nueva 'pillada' de Federico de Dinamarca de cara a la estabilidad de su matrimonio.