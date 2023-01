La princesa Charlène de Mónaco cumple 45 años este 25 de enero. Un cumpleaños que llega tras una época muy complicada a causa de sus problemas de salud, pero que parece que la esposa del príncipe Alberto ya ha dejado atrás. Al menos así lo indica la recuperación de su agenda con toda normalidad. En los últimos meses la hemos visto más que nunca, con un aspecto excelente y su glamour habitual. Sin embargo, llama la atención que en esta jornada tan especial nadie la haya felicitado por los cauces oficiales del Principado.

Es habitual en casi todas las Casas Reales que los cumpleaños de sus miembros se destaquen con mensajes a través de las redes sociales, normalmente con una foto y unas palabras de felicitación. A veces incluso con la publicación de nuevos retratos oficiales y más si coinciden con aniversarios redondos. Esto mismo acaba de suceder con la reina Matilde de Bélgica al llegar a los 50.

Pero en el caso de Charlène de Mónaco se ha producido un sonado silencio hasta este momento. No hay una nota de felicitación desde el Palacio Principesco, donde estos días se ocupan de promocionar el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, cuya presidenta ostenta la princesa Estefanía de Mónaco.

Una cita a la que, por cierto, aparte de esta también se han presentado muchos de los Grimaldi, entre ellos sus hijos, su sobrina Carlota Casiraghi y el propio soberano con sus dos mellizos, Jacques y Gabriella. Precisamente, la ausencia de Charlène en este evento volvía a hacer saltar las alarmas sobre una posible recaída de la consorte. La última vez que la hemos visto en público fue el pasado 4 de enero, cuando asistió al funeral de monseñor Bernard Barsi, exarzobispo de Mónaco, quien fue el que ofició su boda religiosa en 2011.

En esos días conocíamos también que Charlène fue la ‘royal’ que más gastó en ropa en 2022, según la web especializada Ufo No More. Se le calculan alrededor de 700.000 euros invertidos en prendas de las firmas más lujosas, con las que ella ha resurgido de sus cenizas. Un nuevo look, con pelo ultracorto platino, unos saludables kilitos ganados y algún tratamiento estético han obrado el milagro.

Si por los cauces oficiales no existe una felicitación, tampoco la cumpleañera ha dejado constancia pública de este gran día para ella. La última publicación en su cuenta de Instagram se remonta al pasado diciembre, justamente cuando felicitó a sus dos hijos por su octavo cumpleaños.

Palais Princier.Ahora mismo, Charlène de Mónaco está algo desaparecida de la escena y todos se preguntan el porqué. En los últimos días ha trascendido la mudanza de sus padres, Michael Kenneth Wittstock y Lynette Humberstone, quienes podrían trasladar su residencia desde Sudáfrica hasta el Principado. Todo ello para estar más cerca de su hija tras haber pasado por una situación tan difícil a nivel físico y emocional. Charlène es la mayor de tres hermanos. De los otros dos, Gareth, el mediano, lleva tiempo viviendo y trabajando en Mónaco. Para la princesa es su mano derecha y hombre de confianza.

Por otro lado, Charlène de Mónaco es una mujer muy reservada fuera de sus compromisos oficiales. Pasa mucho tiempo en la residencia veraniega de Roc Agel, donde recibe a amigos y familiares, pudiendo desconectar de todo frente al mar.

El pasado diciembre la esposa de Alberto II rompía su silencio concediendo una rara entrevista y un posado en palacio en el que afirmaba: «Mi familia es mi roca». Poco antes incluso se podía captar un beso en público con su marido, muy conscientes de que su matrimonio siempre está en entredicho. Suponemos que la princesa soplará las velas de su tarta por su 45 cumpleaños junto a los suyos, un instante que se reserva para su intimidad, sin necesidad de compartirlo con el mundo.