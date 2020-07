La joven de 28 años ha lanzado un mensaje de concienciación y ha relatado su experiencia con el virus: «No sé cómo he podido contagiarme».

Jazmín Grace Grimaldi, la hija mayor de Alberto de Mónaco, ha dado positivo en coronavirus tras someterse al test de detección. Esta noticia llega meses después de que a su padre también se le detectara la enfermedad. La joven de 28 años ha lanzado un mensaje de concienciación a través de sus redes sociales y ha resaltado la importancia de seguir a rajatabla todas las medidas de seguridad.

«Esta mañana me han llamado del hospital en donde me hicieron la prueba de la COVID-19. He dado positivo. No ha supuesto un shock para mí puesto que durante esta última semana he tenido síntomas», ha anunciado a través de sus redes sociales. Con su mensaje, también ha querido concienciar a la población acerca de cómo ha pasado la enfermedad y las secuelas que le ha dejado: «Mucha gente tiene síntomas diferentes o son asintomáticos. Estamos pasando por momentos muy difíciles para entender por completo todo lo que estamos pasando, sobretodo aquellos a los que no les ha afectado. Espero que con mi testimonio pueda ayudar porque estas semanas he estado muy enferma«. De la misma forma, la hija de Alberto de Mónaco ha especificado que comenzó a encontrarse mal el pasado 4 de julio y tuvo picor en la garganta, dolor en el cuerpo, fiebre muy alta y mucho cansancio.

Asimismo, la joven de 28 años ha hecho hincapié en que no sabe cómo ha podido contagiarse puesto que ha seguido al pie de la letra todas las normas y medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. «He sido de lo más cuidadosa, he mantenido la distancia social y solo he salido a comprar cosas de primera necesidad. Y siempre he utilizado la mascarilla», resalta.

Por otro lado, también ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que no toman en serio la pandemia y se saltan todas las normas: «Por desgracia, he visto a gente que me rodea que no ha cumplido las reglas y eso da mucho miedo. He perdido a varios amigos a causa del coronavirus. Ha habido muchas pérdidas en este año, ha sido muy duro».

Días antes de anunciar su positivo, Jazmin Grace Grimaldi también hacía uso de su cuenta de Instagram para dar un mensaje de aliento y esperanza a la población para insistir en que el virus seguía entre nosotros y aún no se había ido. En concreto, pese a que pedía disculpas por haber estado desaparecida en sus redes sociales, la joven hacía hincapié en que 2020 ha supuesto un reto para todos los ciudadanos: «Sed inteligentes, llevad la mascarilla. Utilizad el gel hidroalcoholico y mantened la distancia social. Ahora tenemos la responsabilidad de actuar de forma consciente y evitar que el virus se siga propagando».

El mensaje de aliento de Jazmin a su padre

El pasado 22 de marzo, el príncipe soberano lanzaba un comunicado y confirmaba su positivo en COVID-19. El hijo de Rainiero III y Grace Kelly se recuperaba en tiempo récord, al igual que el príncipe Carlos de Inglaterra, y explicaba que se encontraba bien, a pesar de estar recluido en su residencia y aislado de los suyos. Por entonces, el hermano de Estefanía de Mónaco estuvo monitorizado en todo momento y recibía la visita diaria de los médicos. «Paciencia, confianza, coraje y solidaridad«, aseguraba Alberto de Mónaco en un escrito dirigido a sus ciudadanos. Además, debido a que su estado de salud no presentaba gravedad, en ningún momento cesó su actividad y continuó trabajando co su gabinete.

Para restarle importancia al asunto, el soberano del Principado intervenía en un programa de televisión, vía conexión telefónica, para explicar cómo se encontraba. Alberto de Mónaco aseguraba que tenía presentaba unos síntomas muy similares al de la gripe y que le habían recetado paracetamol y que se tomara la temperatura cada cierto tiempo.

Horas después de que se hiciese pública la confirmación, la hija mayor de Alberto de Mónaco, Jazmin Grace, publicaba una imagen en sus redes sociales en las que recalcaba que había que seguir las normas establecidas por las autoridades sanitarias. «Distanciamiento social, lávate las manos, no salgas de casa, el coronavirus no discrimina», escribía a través de hashtags.