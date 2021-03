El popular Guille de ‘Los Serrano’ hoy es un reconocido músico que tiene entre sus parientes nada menos que a la Reina Letizia. Ahora su relación es casi nula, pero no siempre fue así…

Las conexiones familiares pueden ser de lo más insospechadas. Es el caso de Víctor Elías, el conocido actor que se hizo famoso en su infancia y adolescencia gracias a la serie «Los Serrano». Los ‘lazos de sangre’ de su árbol genealógico lo entroncan directamente con la Reina Letizia, de quien es primo (su madre, Amelia Álvarez del Valle, es prima hermana del padre de la consorte, Jesús Ortiz). Él mismo acaba de recordarlo e incluso ha dedicado unas palabras a su ilustre pariente, con la en otros tiempos mantenía un contacto relativamente fluido.

Según ha contado el actor en Hola, «hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes (Felipe y Letizia), teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no». Eso no quita para que el joven guarde un bonito recuerdo de Doña Letizia, con la que ha coincidido en numerosas ocasiones en su círculo más cercano: «Yo fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se le ha olvidado, que es la gran periodista que era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga».

Víctor, muy prudente, señala orgulloso que la Reina Letizia «es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva».

En una entrevista anterior para el diario El Mundo, en 2005, el actor contaba que «somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos». Ya entonces hablaba de lo mucho que habían cambiado las cosas a raíz de la entrada de su prima en la realeza: «La he visto un par de veces después de ser Reina. Sigue siendo la misma mujer, igual de maravillosa y luchadora». También por esas fechas el joven se consideraba monárquico y valoraba muy positivamente el trabajo que estaba realizando Doña Letizia.

Víctor Elías, de 30 años, acaba de terminar la carrera de Psicología, y no solo es actor, sino también un músico avezado. De hecho, ahora saldrá de gira junto al cantante Pablo López. En su ya extenso currículum suma composiciones de bandas sonoras y ha acompañado a numerosos artistas como Taburete y Fran Perea, entre otros. En estos días precisamente lamentaba la triste pérdida de Alex Casademunt, quien era un buen amigo suyo.

Baste decir que, ya como niño, llegó a formar parte del grupo Santa Justa Klan, junto a sus compañeros de la serie ‘Los Serrano’. En esa época gozó de una enorme popularidad gracias a su papel del rebelde Guille. Incluso vivió bajo los focos la ilusión de su primer amor, la también actriz Natalia Jiménez, con quien mantuvo un noviazgo de juventud y de la que sigue guardando un precioso recuerdo.