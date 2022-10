María Zurita desveló en ‘Masterchef Celebrity’ uno de los secretos mejores guardados de la Familia Real Española. La sobrina del Rey Juan Carlos contó que creía que su tío llevaba un tatuaje, en concreto, un ancla, para el cual se habría inspirado en su padre, quien tenía fijación por la vela y el amor, al igual que él. Su confesión causó un gran revuelo, por lo que ha aclarado qué miembros sí tienen y quiénes no. Si bien los de Victoria Federica han quedado al descubierto en más de una ocasión o ahora la propia María Zurita ha desvelado que ella lleva otro, eso sí, en un lugar un tanto escondido, hay quien prefiere que no salga a la luz. «En mi casa somos muy de ‘tattoos’. Mi madre no. Yo creo que como no ve, le da igual. Lo del tatuaje no lo entiende (…) Mi abuelo era marino, y llevaba todos los brazos llenos de tatuajes. Llevaba los brazos enteros con sirenas, un ancla, un dragón… Bueno, ‘tattoos’ tenemos todos«, dijo Zurita en televisión. Ahora ha aportado más luz sobre una misma historia, aunque también ha dado un paso atrás quizás sobreavisada por algún familiar. No te pierdas sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press