La Reina Letizia ha vuelto a sorprender. Si bien era durante el pasado mes de mayo cuando la consorte española reaparecía por sorpresa en la Feria del Libro como una ciudadana de a pie, llegando incluso a mezclarse entre el resto de asistentes con total normalidad, ha sido ahora cuando ha protagonizado un movimiento similar en apoyo a una de sus grandes amigas. Esta no es otra que Sonsoles Ónega, con quien la esposa de Felipe VI coincidió en su etapa como periodista de CNN+ y con quien guarda una estrecha relación que “no ha cambiado” a lo largo del tiempo, como ha revelado la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Tanto es así, que la madre de la Princesa Leonor no tuvo reparo en protagonizar una de las estampas más destacadas del pasado sábado, 11 de noviembre, al desplazarse hasta El Corte Inglés de Callao en Madrid y aguardar pacientemente la fila marcada para obtener un ejemplar firmado de ‘Las hijas de la criada’.

La bonita dedicatoria de Sonsoles Ónega a la Reina Letizia

Tras varios minutos de espera, doña Letizia cumplió su objetivo con creces y pudo reencontrarse con Sonsoles Ónega, recientemente galardonada con el Premio Planeta 2023. Ambas no pudieron evitar derrochar alegría por doquier al verse y así lo demuestran las imágenes tomadas en ese mismo momento, en las que se dan abrazos e intercambian una distendida conversación. Después, la hija de Fernando Ónega cogió un bolígrafo para dedicar el libro a la Reina con unas palabras que no han pasado desapercibidas y en las cuales refleja la buena sintonía que existe entre ellas. Y es que, la maestra de ceremonias de Antena 3 no se refiere a su amiga como Su Majestad, sino con un cariñoso apodo: “Mi querida Let,”, ha comenzado escribiendo la periodista en su dedicatoria.

El mensaje de Sonsoles hacia la Reina Letizia no quedaba ahí, y teniendo en cuenta el revuelo que había generado su visita al conocido centro comercial de la capital, la escritora bromeaba sobre ello: “La que has liado”, ha continuado. Unas palabras que reflejan perfectamente la agitación que surgía en pleno corazón de Madrid al sumergirse la consorte entre la gente para dar una sorpresa a la comunicadora en uno de sus días más especiales que a buen seguro le ha hecho mucha ilusión.

Para poner el broche de oro a este reencuentro, la nuera de Juan Carlos I pidió a uno de los fotógrafos presentes en El Corte Inglés que le hiciera un foto junto a Sonsoles Ónega. Una imagen que pasará a formar parte de la historia de este país y que demuestra la cercanía y la naturalidad con la que la Reina Letizia afronta determinadas circunstancias, lo que ha hecho que la Casa Real haya ido adoptando, poco a poco, una imagen de mayor normalidad.

Así se conocieron la presentadora y la consorte

Para conocer el inicio de la relación amistosa entre doña Letizia y Sonsoles hace falta llegar hasta más de 20 años atrás. Antes de conocer al entonces Príncipe de Asturias y dar un giro de 180 grados a su normalidad, la periodista llevaba a cabo un sinfín de labores comunicativas, motivo por el que trabajó en CNN+. Su pasión por este ámbito hizo que coincidiera profesionalmente con Ónega, probablemente sin llegar a imaginar que, años más tarde, sus caminos laborales se separarían de una manera tan marcada.

Pero ni este cambio de vida de la Reina ha hecho mella en su vínculo con la que fuera presentadora de 'Ya son las ocho’. Aunque la esposa del Rey Felipe se hizo un hueco dentro de la Familia Real española, Sonsoles siempre ha hecho gala públicamente del respeto que tiene hacia la que fuera su compañera en el canal de televisión mencionado. Un cariño que es mutuo, ya que en algunos actos oficiales doña Letizia ha hecho guiños directos hacia ‘Y ahora Sonsoles’ pese a haber presentes otros espacios televisivos en directo, lo que denota cierta preferencia al que conduce su amiga.