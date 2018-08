7 Las palabras del Rey Juan Carlos

Aunque no es muy dado a exponerse a las preguntas cuando las polémicas azotan a la familia, el Rey Juan Carlos no ha tenido reparos en hablar con un reportero especializado en tauromaquia del canal Toros: “Me gusta mucho venir, además, yo estuve aquí desde 1950 a 1954 estudiando en el palacio de Miramar”, confesaba.