La reina Sofía está inmersa en tareas que nada tienen que ver con su faceta pública, pues su regreso a Mallorca ha sido privado. Eso sí, aunque el acto en el que se ha dejado ver tras el funeral de Estado de la reina Isabel II en Londres del pasado lunes 21 de septiembre, ha supuesto una cita con la prensa, en realidad la reina Emérita lo ha hecho por decisión propia, por el compromiso personal que tiene con el medio ambiente y por el cuidado de los mares, repletos de basuras, plásticos y demás desperdicios y que están poniendo su ecosistema en serios peligros. Es por eso que el acto tenía tanta relevancia que doña Sofía ha entendido a bien posar frente a las cámaras en su regreso privado a la isla balear que ha sido testigo de sus veranos en familia desde hace décadas, aunque ahora parecen más discretos que nunca.

Después de protagonizar la fotografía más esperada en Windsor, al reencontrarse con su marido, el rey Juan Carlos, y su hijo, el Rey Felipe, así como su nueva, la Reina Letizia, doña Sofía ha reaparecido una semana después. Lo hace de nuevo en Mallorca, donde ha navegado a bordo del velero científico Toftevaag, de la asociación Alnitak, para recoger residuos del fondo del mar y así dar visibilidad al daño que estamos causando a nuestros océanos sin que parezca importarnos demasiado. Para evitar esta catástrofe, la reina Sofía no ha tenido reparos en ofrecer su imagen pública a esta buena causa, que no estaba recogida en la agenda oficial de la casa real, por lo que se entiende como un acto de carácter privado para ella, aunque con perfil público.

En esta importante cita para proteger el ecosistema marino, al que la reina Sofía ha acudido hasta en seis ocasiones en años anteriores, la consorte real ha lucido un look casual con el que no suele dejarse ver demasiado en público. La madre del Rey Felipe vestía un pantalón recto de color azul marino y una camiseta blanca y una chaqueta de corte bomber con un llamativo estampado de tonalidades negras y rosas. A sus pies, unos botines con plataforma que le ayudaban a ganar altura sin renunciar a la comodidad, mientras que coronaba su look con una bufanda y un bolso en negro.