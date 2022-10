Las apariciones públicas de la familia real española son seguidas por un gran despliegue mediático, pero es la Reina Letizia quien más interés despierta en el público cada vez que se deja ver. Más si sus salidas públicas tienen como intención salir de nuestras fronteras, como así sucederá de nuevo, aunque hace tan solo unos días que la consorte del Rey Felipe VI aterrizase tras su periplo por Nueva York. Pese a ello, doña Letizia ya tiene previsto hacer de nuevo las maletas y cruzar otra vez el charco para poner rumbo a Estados Unidos. Pero si sus viajes suelen ser gozar de un gran atractivo popular, el hecho de que su cita sea en Hollywood hace que la expectación sea máxima y es que desde que se convirtiese en miembro de la familia real española siempre se le ha comparado en cuestiones de estilo con las grandes estrellas de la Meca del Cine, pero nunca hasta ahora había tenido oportunidad de demostrar su buen hacer estilístico en su propio territorio.

La Reina Letizia hará de nuevo las maletas para subirse a un avión que la lleve directamente a Los Ángeles el próximo 12 de diciembre. En agenda tiene previsto una importante cita, aunque no tiene nada que ver con planes ocultos de protagonizar una película en Hollywood ni nada por el estilo, pues vive centrada en su papel de representación de la corona de España por el mundo, pero también de la lengua española. De ahí que su cometido al otro lado del charco sea acudir a la inauguración del Instituto Cervantes de Los Ángeles, que se levanta junto a los estudios de cine de Hollywood, como así han informado desde la agencia de noticias EFE.

Suele ser más habitual que las cuestiones de la agenda oficial de la Reina Letizia sean anunciados a su debido tiempo por parte del gabinete de comunicación de la casa, aunque esta vez no ha sido así. El encargado de ofrecer la buena nueva del viaje de la Reina Letizia a Hollywood ha sido el propio director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, que ha querido dimensionar la importancia de la inauguración de esta nueva sede en Los Ángeles que motivará el próximo viaje internacional de la consorte real: “Lo que queremos es representar el papel que la cultura en español va a tener en Los Ángeles, allí hay que aprovechar el papel del cine hispano, de la música hispana y de la presencia de más de 12 millones de hablantes nativos de español”, detalla.

Con todo, será una cita especial para la Reina Letizia, que siempre se ha mostrado muy comprometida con dar la importancia que se merece a la cultura española, por lo que siempre que encuentra oportunidad arropa estas iniciativas con su presencia. Pero también porque aúna su compromiso a su gran pasión personal por el séptimo arte, que le permitirá ver de cerca el rincón del planeta que más estrellas de cine acumula por metro cuadrado. Un capricho para cualquier cinéfilo que a buen seguro ella sabrá disfrutar. Eso sí, nada de grandes looks de alfombra roja con los que batirse en duelo con las estrellas del cine, pues no se trata de una entrega de premios o una cena de gala, por lo que no nos deparará grandes sorpresas a la hora de elegir qué ponerse de su impresionante armario.

Por ello, Letizia se pondrá el uniforme de trabajo pues se trata de una cita exclusivamente profesional para inaugurar un centro que suponga “un lugar importante para el desarrollo tecnológico y el papel que debe jugar el español en la tecnología”, como así ha subrayado el director del Instituto Cervantes en una rueda de prensa en la que se ha dado a conocer que contarán con la presencia de la Reina.