Los Reyes retoman la tradición en el Teatro Real

Felipe y Letizia han vuelto a protagonizar un acto en Madrid. Tras coincidir durante su visita a Salamanca el pasado martes, los Reyes han coincidido en un acto conjunto por segunda vez esta semana en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real en Madrid. Como hacen casi todos los años, los Reyes han acaparado todas las miradas a su llegada.

Han retomado la tradición después de que el pasado año optaran por no asistir a este evento, puesto que la polémica con Cataluña estaba muy en auge. Sin embargo, no ha sido la única vez que no han asistido a la inauguración de la nueva temporada en el Teatro Real, ya que el primer año como Reyes de España tampoco asistieron. En su segundo y tercer año como monarcas, Felipe y Letizia no faltaron a esta gran cita.

Los Reyes han disfrutado de la representación de la ópera Fausto, donde se han reencontrado con numerosas personalidades de la política, la empresa y la cultura de nuestro país.

Letizia ha vuelto a sorprender por su look, que casi todos los años han sido negros. Un color que considera elegante para acudir a un evento de estas características.