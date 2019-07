Los políticos amargan las vacaciones a los Reyes Felipe y Letizia

2 Ambiente más relajado

Aunque se dice que Mallorca no es el destino preferido para Letizia, quien no se sentiría a gusto con tanta atención mediática en un tiempo que considera aparte del trabajo, en los últimos años ha intentado integrarse o dejarse ver más. Durante la semana o escasos diez días que la Familia Real pasa en la isla suelen realizar alguna escapada o excursión, salen a cenar por el puerto de Palma, etc etc Es la cara más distendida de la realeza española. En la foto vemos a Felipe y Letizia en 2011 en el Real Club Náutico captados en un beso, un gesto «raro» entre ellos en público.