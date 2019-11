Casi un mes después de sufrir una grave cogida en la Plaza de Toros de Las Ventas, Gonzalo Caballero recibía el alta hospitalaria el pasado 6 de noviembre. Apenas unas horas después, el amigo de Victoria Federica ha dedicado unas emotivas palabras de agradecimiento a quienes le han apoyado durante su recuperación. También ha relatado cómo recuerda la cornada que le hizo creer que iba a perder la vida.

«Después de 26 días en el hospital, solo puedo decir gracias por salvarme la vida D.Máximo Garcia Padrós!! Gracias al Dr. Gandarias por salvarme la pierna, y gracias a la Dra. De Teresa por estabilizarme durante 13 días en la UCI». Con estas palabras, el diestro agradecía al equipo médico que atendió la profunda cornada que sufrió en el coso madrileño el pasado 12 de octubre.

«Gracias por vuestros mensajes y oraciones»

«Y sobre todo gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestros mensajes y oraciones que han sido el pilar fundamental de mi recuperación. ¡GLORIA ETERNA AL TOREO!», escribía en su cuenta de Instagram.

«Los sentimientos están a flor de piel»

Gonzalo Caballero ofrecía una rueda de prensa al ser dado de alta en el Hospital San Francisco de Asís. «Voy a tratar de controlar lo sentimientos porque están a flor de piel. Esta noche no he podido dormir, no me creía que llegase este momento, no sabía cómo enfocar esta rueda de prensa, quería preparar un discurso, pero al final lo mejor es decir lo que uno siente«, explicaba.

«Asumir mi muerte fue algo muy duro»

A sus 27 años, el matador de toros ha explicado, muy emocionado, cómo fue su experiencia tan dramática. «Dicen que los toreros estamos preparados para todo. En el transcurso en el que me llevaban a la enfermería, asumir mi muerte fue algo muy duro. Cuando llegué a la camilla apenas podía respirar y noté un grifo de sangre caliente en mi mano. Le pedí al doctor que le dijese a mi madre que la quería, porque mi madre es el ser más maravilloso de este mundo», ha detallado.

«No sabía si iba a recuperar los riñones»

En su dura confesión, Gonzalo Caballero ha dicho: “No sabía si iba a recuperar los riñones o si iba a estar conectado a una máquina de por vida. Me di cuenta que la vida es caerse y levantarse».

Aún debe ir en silla de ruedas

Gonzalo ha podido regresar a casa, pero aún le queda una larga recuperación por delante. De momento, sigue necesitando la ayuda de una silla de ruedas para desplazarse, ya que su estado físico no le permite permanecer en pie.

La hija de la infanta Elena ha ido a visitarlo al hospital

Una de los numerosos amigos de Gonzalo Caballero que ha ido a visitarlo durante su estancia en el hospital ha sido Victoria Federica. La hija de la infanta Elena se ha preocupado por su evolución y no ha dudado en trasladarse personalmente al centro para acompañarle. Su hermano Froilán, gran amigo del diestro, también ha ido a verlo una vez que fue trasladado a planta (después de 13 días en la Unidad de Cuidados Intensivos).

Hace unos días. Victoria Federica coincidía con su amigo Jorge Bárcenas en una conocida discoteca de Madrid. Allí se dejó fotografiar con este Dj, muy conocido en la noche madrileña.

