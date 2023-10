Irene Urdangarin está a punto de dar un nuevo giro a su vida. Tras decidir que dejaba los estudios para tomarse un año sabático, la hija pequeña de la Infanta Elena e Iñaki Urdangarin se va a vivir con la Reina Sofía al Palacio de la Zarzuela. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa. Especialmente ahora, cuando la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con las que se lleva fenomenal, ya no residen en la casa familiar.

Irene Urdangarin no tiene, por el momento, claro su futuro

A finales de verano, Irene comunicó a sus padres que no estudiaría hostelería, el plan inicial de la pequeña de los Urdangarin tras graduarse de sus estudios de bachillerato en Ginebra. La sobrina de Felipe VI decidía así paralizar su formación educativa al no tener muy claro qué quería para su futuro. Este lunes se ha desvelado que, aunque sigue sin saber a ciencia cierta a qué quiere dedicar el próximo año, tiene planeado marcharse a vivir con su abuela a la Zarzuela.

¿Cuál es el motivo de su cambio de residencia? Como ha publicado 'Vanitatis', tiene que ver con su intención de sacarse el carné de conducir en el madrileño municipio de Móstoles. "Sus padres decidieron apoyarla y la convencieron para que se sacara el carné de conducir", según han informado fuentes familiares al portal digital. La joven de 18 años, por lo tanto, solo se quedará en la casa que la Reina Sofía tiene dentro del recinto de Zarzuela el tiempo que dure este proceso.

Una escuela de conducir 'con historia'

Aunque parece bastante surrealista la elección de Irene Urdangarin de sacarse el carné en Móstoles, el porqué se ha decantado por este lugar tiene una razón de peso. Acudirá a la misma autoescuela donde sus hermanos Juan y Miguel obtuvieron el suyo. El centro en cuestión, informa 'Vanitatis', ofrece la posibilidad de hacer un curso intensivo con clases de mañana y tarde. También existe la posibilidad de que el profesor se desplace hasta Zarzuela para que puedan tener clases practicas de conducción por los jardines de palacio.

Por el momento, sacarse el carné de conducir es lo único que tiene claro Irene Urdangarin. Su idea original para este año sabático era trabajar como voluntaria y formar parte de un proyecto de cooperación, tal y como hizo su hermano mayor, Juan. De esta forma, descartaba estudiar en la que es considerada la mejor universidad del mundo en Administración de Empresas y Gestión Hotelera.

El futuro incierto de la benjamina de los Urdangarin

Si bien sus planes de convertirse en voluntaria por unos meses habían sido aceptados por sus padres, Irene no está convencida de que ese sea el camino. Lo parece que sí es un hecho es que no quiere seguir los pasos de su prima Victoria Federica y convertirse en 'influencer'. Irene Urdangarin siempre ha apostado por llevar su vida en la más estricta intimidad y parece que sus deseos en ese apartado no han sufrido ningún cambio.

La noticia del regreso de la benjamina de la familia a Zarzuela seguro que ha llenado de alegría a Doña Sofía. Sobre todo ahora, que 'el nido' está vació. La última de sus nietas en hacer la maleta ha sido la Infanta Sofía, que ponía rumbo a Gales a principios de este curso para iniciar su nueva etapa estudiantil en el prestigioso internado UWC Atlantic. Unas semanas antes, era la Princesa Leonor la que abandonaba las dependencias de palacio para iniciar su formación castrense, como ya hiciera su padre.