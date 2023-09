La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, juntos en Granollers con sus hijos Irene, Miguel y Pablo

La última vez que vimos a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin juntos fue con motivo de la graduación de su hija, Irene Urdangarin, a mediados del mes de junio. Desde entonces, ambos han disfrutado de un intenso verano por separado. Ha sido este sábado, 2 de septiembre, cuando hemos podido verlos otra vez compartiendo espacio y disfrutando de un plan familiar junto a sus hijos. En concreto, la hija del Rey Juan Carlos y su exmarido, acompañados por Miguel Urdangarin y la pequeña de la casa, acudían al Palau d'Esports de Barcelona para animar a Pablo Urdangarin durante su primer partido de la Liga Europea.

Hace unas semanas, Pablo Urdangarin se mostraba muy feliz por haber fichado por el Fraikin BM Granollers. El nieto de los Reyes eméritos daba así un paso más es su prometedora carrera deportiva. Este sábado, durante el partido contra el CSM Constanta, el joven ha estado de lo más apoyado al tener a su familia en las gradas. La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han vuelto a hacer una aparición conjunta y han demostrado que siguen teniendo una buena relación con tal de asegurar el bienestar de sus hijos. Eso sí, les hemos visto juntos, pero no revueltos.

El exjugador de balonmano se sentaba junto a Irene Urdangarin en una de las gradas. Ambos charlaban animadamente, se reían y compartían confidencias. Una imagen que dista mucho de todos aquellos rumores sobre una supuesta mala relación entre padre e hija. Nada más lejos de la realidad. Además, en un momento dado, Iñaki Urdangarin consultaba su móvil, aunque se lo guardaba rápidamente para poder seguir hablando con su hija. Junto a ellos también se encontraba la novia de Pablo, Johanna Zott, que seguía con tensión el partido. Una fila más abajo de ellos veíamos a la Infanta Cristina sentada en medio de una amiga y su hijo Miguel Urdangarin. La hermana de Felipe VI estaba disfrutando, sin mirar a su exmarido y hablando con la persona que tenía a su lado mientras que se abanicaba fervientemente.

Un día en familia, a pesar de la ausencia de Juan Urdangarín, que tuvo un sabor amargo pues el equipo de Pablo cayó eliminado tras perder 27-29 ante el Constata rumano. A pesar de esto, tanto la Infanta Cristina como Iñaki Urdangarin han demostrado que en público pueden seguir teniendo una relación cordial y estar al lado de su hijo en uno de los días más importantes de su carrera deportiva.

Una firma de divorcio que no llega

Todo hacía indicar que el pasado 5 de julio, día en el que su hija pequeña cumplía la mayoría de edad, se produciría la esperada firma del divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Era el momento idóneo para la rúbrica y no entrar en disputas sobre la custodia de Irene ahora que tenía 18 años. Sin embargo, no se produjo. Esto se motivó por algunas desavenencias entre ambos motivadas por la reciente relación del exjugador de balonmano con Ainhoa Armentia. Por el momento, la firma aún no ha llegado.

1 de 3 La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, junto a Miguel e Irene, acudieron a apoyar a Pablo 2 de 3 Iñaki y la Infanta Cristina tienen una relación cordial delante de sus hijos 3 de 3 La última vez que vimos a la expareja junta fue en la graduación de Irene