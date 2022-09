Han pasado nueve meses desde que se confirmara que Iñaki Urdangarin estaba conociendo a otra mujer y cinco desde que SEMANA revelara los detalles de su acuerdo de divorcio con la Infanta Cristina. Él ha rehecho su vida de forma oficial, de hecho, este medio acaba de publicar fotografías exclusivas de su escapada a Formentera con Ainhoa Armentia, imágenes que muestran lo bien que marcha su relación. Ha sido precisamente esta escapada la que nos ha permitido saber que el ex duque de Palma sigue teniendo un privilegio, a pesar de su separación y es que todavía tiene escoltas que velan por su seguridad. En concreto, le acompañan a sol y sombra dos personas, quienes le vigilan a cierta distancia y quienes se ocupan de que Iñaki Urdangarin esté 100 por 100 protegido.

Aunque se suponía que Urdangarin dejaría de tener escolta tras su ruptura con la Infanta Cristina, lo cierto es que meses después de su separación todavía va con miembros de seguridad allá donde va. En su último viaje a la isla se volvió a hacer patente que nunca va solo, algo sobre lo que el Ministerio del Interior ha preferido no pronunciarse. A pesar de que el Consejo de Trasparencia pidió saber acerca de la seguridad de Urdangarin su coste y si era pagada por fondos públicos, prefirieron no responder. Dijeron que por la seguridad de Iñaki no podían dar ese dato, también para proteger a los agentes encargados de ello. SEMANA puede confirmar que durante los cinco días que ha estado en la isla ha estado además de con Ainhoa Armentia, ha tenido junto a él a sus escoltas.

Al igual que tampoco han aclarado qué ha sucedido con Jaime de Marichalar tras su separación de la Infanta Elena, la cual se produjo en el año 2007 y que, por entonces, se dijo que era un «cese temporal de la convivencia» que tres años después acabó en divorcio. Varios años después, al menos hasta 2014, mantuvo a agentes del Cuerpo Nacional de Policía que iban junto a él. Si además estaba acompañado de sus hijos, Victoria Federica y Froilán, también le acompañaba la seguridad proporcionada por la Casa del Rey.

Este mismo año se preguntó a Interior si Marichalar mantenía los escoltas, pero se alegó que por motivos de seguridad del Estado no podían resolver la incógnita. El servicio de protección del padre de Victoria Federica está en duda, a diferencia de Iñaki Urdangarin quien sí lo mantiene, a pesar de su separación. En su mayoría se niegan a explicarse sobre los servicios de seguridad de todo lo relacionado con Casa Real y personas extensivas a la misma.

A pesar de que Urdangarin ya no es miembro de la Familia Real sí goza de protección y se le proporcionan guardaespaldas en todos sus desplazamientos. Perdió el ducado y el tratamiento de excelencia, pero no la protección que solo ciertos miembros de nuestra sociedad pueden tener.