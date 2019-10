10 Por muy poco no saca ‘sobresaliente’

Según Francisco Sánchez, si el exduque de Palma no ha sacado la máxima puntuación es porque son «exquisitos». «Hay ciertos parámetros en los que algunos de los ocho evaluadores no podíamos entrar. Yo he sido uno de los evaluadores y en alguna pregunta he dicho, ‘pues no tengo respuesta porque como no he estado con él todos los días pues no sé si para esa pregunta yo podría poner el 10’. Entonces he puesto ‘no sé, no contesta’».