Henar Ortiz, muy conocida por ser la tía de la Reina Letizia, siempre ha mostrado que no está muy a favor de la monarquía española.

La Reina Letizia no se ve muy respaldada por sus familiares, que siempre están en el ojo del huracán. Ahora es su tía Henar Ortiz, que siempre se ha mostrado muy antimonárquica, la que hace que los cimientos de la familia se tambaleen. Para Henar, decoradora de profesión, no hay ningún vínculo familiar que le pueda parar los pies y cambiar su modo de pensar. Para ella, la libertad de expresión está por encima de todas las cosas y no tiene problema en comunicarlo. Incluso aunque eso perjudique a su sobrina, la Reina Letizia. Henar, que es hija de Menchu Álvarez del Valle y José Luis Ortiz, y hermana de Jesús Ortiz , el padre de Letizia, ahora pide firmas para quitarle el título de emérito al Rey Juan Carlos.

Las polémicas del Rey Juan Carlos no gustan en la familia de la Reina Letizia

Desde que Juan Carlos se marchara a Abu Dabi mucho se ha hablado del título que regenta en nuestro país. Para muchos, este título se le debería de quitar por todas las polémicas en las que se ha visto envuelto. Estas han sido de carácter económico, de índole personal por su relación con Carolina Larssen o por verse envuelto en asuntos judiciales. Aunque si hay algo que no ha sentado nada bien a los españoles es el tema de las vacunas por el coronavirus. Esta enfermedad ha unido a la mayor parte del país, que seguimos luchando para combatir el virus.

Hace unas semanas saltó la información de que Juan Carlos se había vacunado y justo durante estos días, se conocía que la infanta Cristina y la infanta Elena habían hecho lo mismo. Algo que ellas mismas han confirmado y han confesado que es para poder viajar a Emiratos Árabes cuando quieran para visitar a su progenitor. Pues bien, todo esto ha hecho enfadar y mucho a Henar Ortiz, que está recogiendo firmas para que se le quite el título de emérito al Rey Juan Carlos.

Henar Ortiz utiliza sus redes sociales para demostrar su simpatía al movimiento antimonárquico

Lo ha hecho a través de su perfil de Twitter donde ha compartido un tuit donde escribe lo siguiente: «Firmas para exigir la retirada del título de rey emérito de Juan Carlos de Borbón Firma la petición de @publico_es ahora«, dice adjuntado el link donde se están recogiendo las mencionadas firmas. Al cierre de este artículo, más de 76.000 personas habrían firmado el cuestionario, entre las que se encuentra la propia Henar, que pide que se le quite el título al suegro de su sobrina. ¿Qué pensará el padre de Letizia sobre esto? ¿Se trata de una traición a la propia Letizia? Y la propia Reina, ¿cómo se toma estos comportamientos por parte de sus seres más cercanos?

En su perfil de Twitter, donde acumula cerca de 8.000 personas que están pendiente de sus tuits, no es la primera vez que habla de su posición antimonárquica. De hecho, a finales del julio del pasado año también solicitaba que se vote en las opciones república o monarquía. En su escrito argumentaba que «la herencia recibida por Felipe VI no arroja transparencia. El actual rey y su familia siguen disfrutando de unos privilegios adquiridos sólo por mandato sanguíneo».

La Reina Letizia le habría pedido en más de una vez que no generara ningún comentario polémico

A Henar Ortiz no le importa cómo le sienten este tipo de mensajes o actitudes a su sobrina. De hecho, en una entrevista aseguraba que «no mezclo parentesco con ideología. Ni modelo de Estado con el que yo quiero», aseguraba la tía de la Reina. En la mencionada entrevista, donde hablaron de la hipotética votación entre monarquía o república, se le cuestionó que en el caso de que saliera perdiendo la institución real, su sobrina dejaría de ser la Reina de España, perdiendo así su papel institucional. Algo que parece no preocuparle a Henar, que sin inmutarse respondió: «a mi sobrina nunca le faltaría el trabajo».

Este comportamiento por parte de Henar ha hecho que en más de una ocasión, la Reina Letizia le pidiera que fuera más cuidadosa y cautelosa con sus declaraciones y sus comentarios públicos. No quiere que su familia esté en el ojo del huracán, pero a la vista está que Henar Ortiz no le ha hecho caso alguno a su sobrina y sigue luchando por su libertad de expresión.