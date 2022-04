La última imagen que hemos visto del rey Juan Carlos en Abu Dabi junto a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y parte de sus nietos pronto se ha convertido en viral. La instantánea ofrece una relajada estampa familiar, pero nos deja algunos detalles que los tuiteros más ávidos no han pasado desapercibidos. Muchos son los que se preguntan por las piernas de Pablo Urdangarin, un tema que pronto se ha convertido en trending topic.

La actriz Ana Milán bromeaba con esta cuestión a través de Twitter: «Necesito saber dónde están las piernas de Pablo Urdangarin». Pero no ha sido la única, personajes conocidos y usuarios anónimos, muchos han destacado este curioso detalle. Es cierto que no se llegan a observar en la única imagen que hemos visto de las vacaciones en familia. «Las piernas de Pablo Urdangarin deben estar en algún paraíso fiscal», apuntaba una internauta. «Pablo Urdangarin más conocido como el tronco», añadía otro. «‘No siento las piernas’ dirigido por Pablo Urdangarin», se podía leer en uno de los tuits. El tema no solo ha generado debate en las redes también ha sido objeto de muchos memes: «Froilán y el abuelo dispararon a las piernas de Pablo Urdangarín. Por eso han desaparecido».

El rey Juan Carlos recibe la visita de su familia

Este pasado viernes saltaba la noticia de la visita de las infantas Elena y Cristina a Abu Dabi. Esta última iba acompañada por sus cuatro hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. De la pequeña de la familia Urdangarin también ha llamado la atención su atuendo, más concretamente su calzado. Las zapatillas Golden Goose se veían algo desgastadas. «Los zapatos de salir de una Rave de 72 horas en el campo. Que grande!», comentaba un tuitero.

Esta imagen cuenta con una especial relevancia ya que es la primera de carácter familiar que vemos del rey emérito desde que decidiera emprender una nueva vida en los Emiratos Árabes en agosto de 2020. Sus hijas han viajado en distintas ocasiones para estar unos días junto a su padre, pero es la primera ocasión en la que se difunde una imagen junto a parte de sus nietos.

Mientras, en España, este sábado esperamos la reaparición estelar de la princesa Leonor a quien no vemos desde octubre del año pasado. La joven, que está estudiando en el internado UWC Atlantic College, ha regresado por las fiestas de Semana Santa. Junto a los reyes Felipe y Letizia y su hermana, la infanta Sofía, visitará el Centro de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE) de refugiados procedentes de Ucrania en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Por su parte, la reina Sofía ha cumplido con la tradición y ha regresado a Palma de Mallorca. Acompañada por su hermana, Irene de Grecia, ha disfrutado de las distintas procesiones, entre ellas, acudía a la del Crist de la Sang que tenía lugar el pasado Jueves Santo.

El posible regreso del rey Juan Carlos

Durante los últimos dos años mucho se ha especulado con la posibilidad del regreso del monarca emérito. El pasado mes de marzo comunicó oficialmente sus intenciones a través de una misiva que dirigió a su hijo, Felipe VI, y que Casa Real difundió públicamente. En ella destacaba que guiado «por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey» comunicó en agostó de 2020 su intención de trasladarse fuera de España. Desde entonces, ha residido en Abu Dabi donde asegura ha adaptado su forma de vida.

Sin embargo, sí que ha manifestado sus deseos de regresar a nuestro país. «Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata», explicaba en la carta difundida el pasado 8 de marzo. Señalaba que tiene intención de continuar residiendo en Abu Dabi, pero quiere volver «con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos». Don Juan Carlos recalcaba que tanto sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España su principal propósito es «organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible». Terminaba apuntando que es «consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados» en su vida privada los cuales lamenta de forma sincera.

