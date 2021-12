Un podcast de Spotity que habla sobre la Casa Real Española está desvelando secretos hasta ahora desconocidos. Gracias a ‘XRey’, hemos descubierto el testimonio de un extrabajador de Zarzuela, que cuenta con todo lujo de detalles la tensión que en su día vivieron los Reyes Felipe y Letizia cuando comenzaron los escándalos del Rey Juan Carlos. Entonces, temieron por su reinado y comenzaron los cambios, pues ambos buscaban darle un toque moderno a la monarquía en nuestro país. Aunque esto no terminó de convencer a los actuales eméritos, empezó una nueva era en los royals en nuestro país. Una fuente que ha preferido no desvelar ni su nombre ni su voz en antena, ha contado cómo se sentían con Felipe y Letizia cuando todavía eran Príncipes.

«Para ellos -Don Felipe y doña Letizia- éramos una pandilla de burócratas y funcionarios todos los que estábamos allí. Que seguíamos las consignas que nos daba el jefe de la Casa y no teníamos libertad«, dice esta persona. Esta situación cambió, ya que ambos tenían una estrategia muy distinta a la del Rey Juan Carlos en su cabeza. «Se quejaban mucho de la burocracia de la Casa. Ella quería organizar a los medios de comunicación y tenía la costumbre de hablar con sus amigos periodistas», asegura esta fuente. Poco a poco se fraguó un giro de 180 grados que, a día de hoy, está asentado y que ha dejado lejos a aquellos que, en algún momento, han hecho tambalear esta forma de Estado.

Esta persona que ha trabajado mano a mano con ellos asegura que uno de los momentos más convulsos fue cuando vio la luz la relación del Rey Juan Carlos con Corinna. Los cimientos de la Familia Real se empezaron a resquebrajar para algunos españoles y esto se transformó en un miedo atroz para el actual Rey Felipe. «No llegaremos, mi padre nos va a dejar sin reinar. Esa ansiedad les provocaba estar muy tensos en las relaciones con todos. Preguntaban siempre lo que había dicho uno u otro, tenían miedo de lo que se pudiera saber», comentan. El acceso al trono empezaba a dificultarse, el matrimonio del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía hacía aguas y esto provocaba en ellos una gran congoja.

Los negocios de Urdangarin se suman a las polémicas del Rey Juan Carlos, así como a otros bombazos, por lo que querían destacar otras andanzas mucho más positivas de la Casa Real. «Recuerdo que la Reina Sofía decía: ‘He ido a la ópera y no me han sacado. ¿Qué tengo que hacer para salir más?’. Le decíamos que no se preocupara, que tenía los mejores datos de aceptación de la gente. Pero ella veía cómo Letizia le hacía sombra». Años más tarde Juan Carlos salió de la ecuación y entró su hijo Felipe, quien desde que su padre se fuera a Abu Dabi ha tenido muy poco contacto con él. Tanto es así que el propio Juan Carlos dejó caer que ni siquiera había recibido la felicitación de su hijo el día de su cumpleaños.

