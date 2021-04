Javier Negre se ha puesto en contacto con el nieto mayor de los reyes eméritos, quien cree que ha hecho «lo que muchas personas» al escaparse a la Costa del Sol con su hermana.

Hace dos días se supo que Froilán y su hermana, Victoria Federica de Marichalar han vuelto a desobedecer las normas y restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y se han trasladado a Marbella en Semana Santa. De este modo se han saltado el cierre perimetral de Madrid, donde viven, para disfrutar de unos días de relax en la Costa del Sol.

La escapada ilícita de los hijos de la infanta Elena han provocado una oleada de críticas. Muchos usuarios de las plataformas digitales han puesto el grito en el cielo. Consideran que los sobrinos del rey Felipe VI deberían respetar las normas y que, en calidad de miembros de la Familia del Rey, deberían tener una conducta ejemplar. Cabe recordar que Froilán es Es el cuarto en la línea de sucesión al Trono y su privilegiada posición dentro de la Corona provoca que su actitud levante ampollas.

Frolián cree que esto es «una polémica más», según Javier Negre

Con el fin de aclarar la razón de su viaje a Andalucía, Froilán ha hablado con el periodista Javier Negre para contarle ha explicado los motivos por los que ha hecho su escapada de incumpliendo las normas. «Está hiper tranquilo no, lo siguiente», ha señalado el redactor del diario ‘El Mundo’. Según ha contado Negre, el nieto mayor de los reyes eméritos sostiene que el revuelo en torno a él «es una polémica más».

Además, Froilán cree que esto es «el peaje que tiene que pagar por ser nieto de quien es y sobrino de quien es» y que «muchísimos amigos suyos de Madrid fueron a Marbella y no por razones de trabajo, no sabemos si usando un salvoconducto falso». Es lo que ha expresado Javier Negre, quien ha intentado por todos los medios conocer si los hijos de la Infanta Elena tenían una explicación de peso para incumplir las restricciones de movilidad dentro de nuestro país.

El hijo mayor de la Infanta Elena cree que «ha hecho lo que muchas personas»

«He apretado mucho para conseguir la clave, que si tenía algún salvoconducto, y a día de hoy no tiene ningún salvoconducto, así que tiene difícil explicación», ha detallado el periodista. En definitiva, el ‘royal’ cree que ha hecho «lo que muchas personas».

En opinión de Negre, «son las redes sociales» las que avivan la polémica «con el objetivo de atacar a la corona». Destaca que «son chavales que están muy mal asesorados» y que «no han ido a Marbella a exponerse». Su error es que «se han dejado ver» y «han ido al Paseo Marítimo». Por tanto, no habría que «criminalizarlo de esta manera».

Las otras ocasiones en las que Froilán y Victoria Federica se han saltado las normas

Lo cierto es que no es la primera vez que Froilán y Victoria Federica ocupan titulares por incumplir las normativas anti covid. Hace unos meses, en medio de la polémica de las tarjetas ‘black’ que el rey emérito le habría dado a sus nietos para que estos pudieran disfrutar de sus beneficiois, Victoria Federica se saltaba en más de una ocasión las medidas que se imponían en la Comunidad de Madrid.

Han sido muchas las ocasiones en las que hemos podido ver a la hija de la infanta Elena saltándose el toque de queda, acudiendo a fiestas en las que no se respetada la distancia de seguridad o a citas en las que no llevaba puesta la mascarilla obligatoria. También recientemente Froilán se saltaba el toque de queda mientras disfrutar de la noche madrileña junto a sus amigos. En su jornada de fiesta no tuvo reparos en saltarse el horario de la prohibición y regresaba a casa pasadas las 12 de la noche que marcaba entonces el toque de queda en la capital.

Otra polémica que ha rodeado a la Casa Real en las últimas semanas fue el viaje a Abu Dhabi de la Infanta Elena y de la Infanta Cristina. Ambas se vacunaron en su visita a los Emiratos Árabes pesar de que todavía en España no les había tocado su turno por edad o profesión. A su regreso a casa, ambas pidieron disculpas y explicaron que se vacunaron para poder ver a su padre. «Se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a la que accedimos». Y «de no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido», manifestaban en un comunicado.