4 «No hay de qué preocuparse»

La Infanta Pilar, durante la inauguración del Rastrillo Nuevo Futuro, ha asegurado que habló con su hermano y que no le comentó que se había hecho una brecha. «No habrá sido nada, no hay de qué preocuparse«, comentaba la hermana del rey emérito.

La infanta Pilar, ingresada en Mallorca durante sus vacaciones