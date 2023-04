El Rey Don Juan Carlos le compró un diamante a Bárbara Rey por 4 millones de pesetas: “Necesitaba dinero para mi familia”

El Rey Don Juan Carlos ha acaparado gran parte del segundo capítulo de 'Una vida bárbara', la serie documental de Bárbara Rey. La actriz narra, en este episodio dedicado a sus primeros amores, el momento en que comenzó a desencantarse del monarca. Con él, como ha narrado en numerosas ocasiones, mantuvo una relación en secreto para que no pudieran ser señalados, algo que luego ella mismo vivió cuando se conoció la noticia. En Antena 3 desvelaba que fue un favor que le pidió cuando su familia lo necesitaba lo que le llevó a esa decepción.

"Tenía ya mucha confianza con el Rey y necesitaba dinero para mi familia. Le comenté que estaba intentando vender una piedra preciosa por 4 millones de pesetas y valía como 12. Le dije que si me la quería comprar y me dijo que sí", exponía. Se trataba de un gran trato, la sortija que le estaba ofreciendo era un diamante, un River "del máximo color que existe y de una pureza extraordinaria". La actriz se hizo con él de la manera más inesperada, "en un bingo en el hotel Meliá Castilla, de una persona que perdió mucho dinero y me dijo que lo tenía y que me lo vendía".

El recibir este dinero le permitió a Bárbara Rey "arreglar el problema de mis padres y unos pagos" pero también la alejó del Rey Don Juan Carlos. "A los dos días vino una persona con el dinero. Le dijo a Sabino que era muy listo porque había comprado por 4 y valía 12". Se sintió, en cierta forma, decepcionada con su actitud: "Ya iba teniendo otra situación económica distinta. Era muy hablador y siempre ha pensado que era intocable. Nos fuimos alejando".

Bárbara Rey: "Empezaron a ponerme vetos a raíz de estar con el Rey"

No es la primera vez que Bárbara Rey expone públicamente que su carrera se vio frenada al conocerse su relación con el Rey Don Juan Carlos. En 'Viajando con Chester' hace unos meses ya reconocía que "no se portó nada bien conmigo. Se portó muy mal, muy mal, muy mal. A mí cuando rodaba en las calles me tenían que poner policía porque la gente me comía. Era así". Esta relación comenzó con una llamada de teléfono directamente desde Zarzuela hasta que se separaron tras numerosos encuentros, como los que reveló en la casa de campo de Francisco Franco a la que acudían. Al hacerse eco los medios de comunicación de este hecho fue cuando comenzó realmente el problema. "Tenía proyectos para televisión que se van al traste. Aunque trabajé me costó mucho. Empezaron a ponerme vetos, quién lo hacía no lo sé...alguien cercano a él", apuntaba.

La actriz era todo un referente de la época del destape y, por ello, era un gran reclamo para la publicidad. Formó parte, por ello, de la campaña de anuncios de Adolfo Suárez con la UCD, como puedes ver en la imagen que está incluida en esta noticia. Otro hecho que la llevó al foco público, no de la manera esperada. Fue tal la situación que llegó a pedir una entrevista para intentar que se solucionara lo que le estaba sucediendo. Lejos de recibir ayuda cuenta que se apartaron rápidamente de ella: "Me llamaron y me dijeron que no podía significarse porque le habían asociado conmigo. Se lo dije al Rey y vamos, ¿tú me has visto presentar el tiempo? Esa fue la ayuda que yo recibí".