‘The Prince’, la serie cargada de humor negro sobre el príncipe George que horroriza al príncipe Guillermo y Kate Middleton

Una serie sobre el príncipe George ha crispado los nervios en Buckingham y es que la forma satírica de ridiculizar a la familia real no está gustando nada a sus protagonistas, aunque para el público está siendo un éxito rotundo de audiencia

Este jueves se estrenó un nuevo quebradero de cabeza para la familia real británica. Se trata de ‘The Prince’, una serie de dibujos en tono satírico que centra toda su atención en el príncipe George y es que el primogénito de los duques de Cambridge es el auténtico protagonista, aunque salgan todos los miembros de su real familia. Se trata de una serie con la que HBO trata de hacer la competencia a ‘The Crown’ de Netflix, pero buscando otro tipo de público menos interesado en la historia y más cercano al humor sarcástico y a las situaciones excéntricas que se podrían producir en palacio. La serie ya arrasa en Reino Unido, pero los Windsor no parecen estar tan felices con su éxito y es que la imagen que en ella se da del príncipe George y el resto de los miembros del clan no les favorece en caso alguno.

El humor negro es la clave para entender a ‘The Prince’. Y el príncipe Guillermo y Kate Middleton están horrorizados con esta creación de Gary Janetti, guionista de ‘Padre de Familia’. No solo el príncipe George es vendido como un niño caprichoso y malcriado, sino que toda su familia se lleva su parte de crítica y su personalidad se ha visto caricaturizada. El príncipe Harry, por ejemplo, encuentra trabajo en una cafetería tras dejar de ser royal: “Me gustaría aprender a preparar un té, ¿o es demasiado difícil para mi primera semana? ¿Quizá la segunda?”, se pregunta el joven algo bobalicón.

Vea el vídeo que abre esta noticia en el que se puede hacer una idea de cómo retratan en ‘The Prince’ al príncipe George, a sus hermanos Charlotte y Louis, a sus padres, sus tíos o sus abuelos o bisabuelos. Todos y cada uno de los miembros bajo la sombra del palacio de Buckingham se llevan su parte de sátira, mofa y, por qué no decirlo, también ridiculización. Tanto revuelo está generando esta serie, que incluso ya hay medios de comunicación en Reino Unido que han apoyado a la familia real británica ante lo que consideran un insulto y eso que los medios más sensacionalistas hacen ejercicio buscando polémicas y no suele ser tan escandaloso. ¡Dale al play y descubre algunos de los personajes de ‘The Prince’.