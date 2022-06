Este jueves, el príncipe Guillermo duque de Cambridge ha sorprendido a sus súbditos al aparecer en las calles de Londres vendiendo periódicos. Ataviado con un chaleco rojo y gorra del mismo color, el hijo mayor del príncipe Carlos «estaba ayudando discretamente a vender revistas The Big Issue», según destaca la BBC. Esta publicación es comercializada por personas sin hogar, personas desempleadas a largo plazo, así como «aquellos que necesitan dinero para evitar endeudarse», tal y como destaca el propio medio.

Así, varios viandantes que se toparon con el nieto de la reina Isabel II no han dudado en hacerse selfies con él en este acto que nadie esperaba. Y es que no estaba programado ni formaba parte de la agenda oficial del príncipe Guillermo. Desde palacio no se ha avisado a los medios ni se han facilitado imágenes de esta iniciativa que forma parte de sus actividades privadas, por lo que no hay obligación de dar fe de ellas.

Uno de las personas que no dudó en sacar su teléfono móvil para pedirle una foto en plena calle ha sido el superintendente retirado de Met Police, Matthew Gardner, uno de los primeros en compartir las fotos del Príncipe en Rochester Row, en Westminster, a través de las redes sociales. Este contó que su cuñado fue quien se percató de que creía haber visto a alguien conocido. Primero hizo una foto desde la distancia. Luego, al comprobar en detalle la instantánea, comprobó que se trataba del futuro rey de Inglaterra. Otro de los ‘afortunados’ en toparse con el príncipe subió las instantáneas en las redes, donde contó que este fue «simpático y educado», y que en ningún momento de la breve charla que mantuvieron olvidó su nombre.

La prensa británica aplaude el gesto solidario (y privado) del príncipe Guillermo

El caso de este policía no es el único. Otras personas se encontraron con el príncipe y de inmediato compartieron las fotografías en las redes. Fotos que, en cuestión de minutos, han dado la vuelta al mundo. Y lo que es mejor: su gesto ha provocado una oleada de halagos en las plataformas digitales. Esta inesperada aparición, que ha realizado a título personal, se ha interpretado como un gesto digno de admiración. «No tiene cámaras, ni guardaespaldas visibles, ni personal de prensa«, subrayan los medios británicos. Su reaparición se produce apenas unos días después de que las pomposas celebraciones del Jubileo de Platino de la soberana hayan llegado a su fin.

No es la primera vez que el duque de Cambridge participa activamente en una iniciativa benéfica para personas que no tienen un hogar donde vivir. Muchas de ellas están inspiradas en las que antaño realizó su madre, la difunta princesa Diana. En 2014 visitó la organización benéfica para personas sin hogar Centrepoint, mientras que en en el año 2018 fue con su mujer, Kate Middleton, al centro para personas sin hogar The Passage en Westminster.