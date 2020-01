No es ningún secreto que la relación entre el príncipe Guillermo y su hermano Harry de Inglaterra no pasa por su mejor momento. Pero el hijo pequeño de Lady Di se ha encargado de refrendarlo tras comprobar su ausencia en el vídeo recopilatorio de lo mejor del 2019 para los duques de Sussex.

Harry y Meghan han aprovechado el Fin de Año para hacer un balance de algunas de las imágenes que han marcado el año que acaba de expirar. Lo han hecho a través de este vídeo publicado en su cuenta oficial en Instagram.



Del vídeo se extraen varias conclusiones. La primera y más importante es que los Sussex apuestan por la reconciliación entre Meghan Markle y Kate Middleton, sobre todo después de que los medios británicos hayan hablado largo y tendido de una presunta mala relación entre ellas. La manera de despejar rumores es incluir una fotografía de las dos duquesas juntas y sonrientes.

No sucede lo mismo en el caso de los hermanos. No hay ni una sola imagen en la que aparezcan Harry y Guillermo en actitud fraternal. El duque de Cambridge hace acto de aparición pero de manera oficial y casi forzosa, es decir, solo en actos solemnes de la Familia Real Inglesa. En ningún momento se ve a ambos cómplices o de manera distendida, algo que no hace más que acentuar el enfriamiento de su relación.

En una entrevista, en noviembre, con el periodista Tom Bradby, el príncipe Harry de Inglaterra habló abiertamente de la escasa sintonía que tenía con Guillermo en este momento: «Como parte de este rol, parte de este trabajo, esta familia, estar bajo la presión que estamos, pasan cosas de forma inevitable. Pero somos hermanos. Siempre seremos hermanos».

Sincero como pocos, Harry no escondió que la relación entre ellos es mejorable: «Ciertamente, estamos en caminos diferentes ahora mismo, pero siempre estaré ahí para él. Y sé que él siempre estará ahí para mí (…) No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo quiero mucho y ya sabes que la mayoría de cosas… Bueno, la mayoría de cosas se crean de la nada. Pero como hermanos, tenemos buenos días y malos días». ¿Propósito de Año Nuevo?